歐股盤前─靜待歐洲央行會議 指數期貨漲跌互見

歐洲央行 (ECB) 今(7)日將召開利率決策會議，市場靜待決策結果；歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 3 點 18 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.18%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.13%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.28%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.09%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.14%，深證成指下跌 0.23 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.45%，日經 225 指數下跌 0.65%；台股收跌 45.47 點，至 10,311.68 點。

歐洲央行今日稍晚，將召開利率決策會議，外界預期，因歐元區經濟成長趨緩，利率料將按兵不動，並下修經濟成長和通膨率預測。

美國聯準會 (Fed) 褐皮書報告指出，2019 年頭兩個月，美國經濟降溫，多數地區經濟成長表現屬「輕微至溫和」；對經濟前景的擔憂情緒，影響股市表現，週三美股收黑。

昨日道瓊工業指數收跌 133.17 點 (0.52%)，至 25673.46 點；標普 500 指數收跌 18.2 點 (0.65%)，至 2771.45 點；那斯達克指數收跌 70.44 點 (0.93%)，至 7505.92 點。

歐洲政壇消息方面，歐盟談判官員日前坦承，無論歐盟如何讓步，英國首相梅伊的脫歐協議，還是無法在國會闖關成功；該消息等同預告，梅伊的脫歐協議下週將再度遭到國會否決。