可成提出營運示警 外資砍半獲利預估 評等調降至減碼

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 昨 (6) 日再對營運提出示警，自行公告今年前 2 月自結，外資指出，可成今年恐將持續面臨市佔率遭對手進逼的壓力，且 iPhone 機殼產品平均單價 (ASP) 也恐年減逾 2 成，因此砍半可成今年每股純益預估值，降至 18.3 元，並下修投資評等為「減碼」，目標價由 190 元下修至 150 元。

美系外資出具報告指出，可成今年在蘋果 MacBook 與 iPhone 市占率，遭對手進逼，且今年下半年新推出的 iPhone ，也可能採用較低階鋁合金機殼，而 iPhone 機殼占可成營收占比達 6 成，但 iPhone 需求已連續 3 年出現下滑，今年需求更可能有雙位數衰退，對可成營運造成壓力。

外資指出，雖然近幾年可成在 iPhone 機殼市占率持續提升，但整體需求縮減，來自 iPhone 的營收難以明顯成長，可成要再持續擴大市占率，只能透過降價。外資認為，今年 iPhone 機殼 ASP 可能年減超過 2 成，衝擊可成營運。

外資預估，可成今年全年每股純益可能衰退至 18.3 元，較去年的 36.31 元腰斬，下修可成投資評等至「減碼」，目標價由 190 元下修至 150 元。

法人認為，可成前 2 月毛利率受稼動率偏低影響，但隨著工作天數恢復正常，毛利率應可改善，不過客戶仍有降價壓力，加上同業潛在競爭，毛利率回升幅度仍有限。

為反應可成前 2 月獲利不佳表現，法人將今年首季每股純益進一步下修至 2.7 元，不過預估， 2 月與第 1 季營收與獲利，都將是全年營運谷底，預期接下來幾季營運可望逐季成長，法人也認為，可成今年營收、獲利，仍將持續年減趨勢至年底。

可成昨 (6) 日今年前 2 月自結數，繼今年 1 月後，再度對營運表現示警，由於市況持續不理想，導致需求疲軟、稼動率偏低、單位成本增加，加上產品售價壓力大幅提高，使前 2 月營收表現不如預期，獲利率明顯低於過去幾年平均水準，毛利率下滑至 27.2％，營益率為 15.3%，稅後純益為 7.4 億元。