【圖．文｜行遍天下】

焦糖蘋果磅蛋糕佐香醇拿鐵就是最有滋味的下午茶。

散步在長榮街上，老屋群裡有一間去年夏天剛剛開幕的和風甜點小屋。小屋有股神奇的魔力，容易讓人忘卻時間的存在，熱愛日本文化的店主，因為嚮往東京自由之丘愜意的生活氛圍，希望也能夠在自己的小店中營造出自由且悠閒步調。

日式老屋迷人肌理

60 多歲的日式木造建築。

60 多歲的日式木造建築，前身是火鍋店，由目前店主人接手後，小心翼翼地將老屋迷人的肌理完整保留下來，進行最大的改造工程只有一樓為了補強結構用的Ｈ型鋼架。因為房子座落的方位，小小的空間迎來了大量日光，不同的時間到來，都可以感受到迷人的光影變化。

一秒抵達日本茶屋

2 樓空間陽光透著竹簾灑落在榻榻米上。

步上二樓，陽光透著竹簾灑落在鋪滿榻榻米的地板上，書架擺滿了店主自己喜愛的日雜，我們彷彿一秒鐘抵達了位於日本的某間茶屋。

書架上擺滿了日雜可任意取閱。

在日本跳蚤市場買到的古畫很有味道。

閒適的氛圍令人隨便一待，就舒服地不想離開。牆上貼著二年坂、有樂町、京都… 日本風景照片，顯示著熱愛旅行老闆的旅行足跡，也是店裡的桌號辨識。

桌上籤筒放的是當天有的蛋糕口味。

桌上籤筒裡放的籤就是當天有的蛋糕口味，遇到選擇困難的時候，索興交給命運。

色彩繽紛的春漾招牌小戚風。

色彩繽紛的「春漾招牌小戚風」使用的是百分之百天然食材調色，黃色是南瓜，橘色是蕃茄，綠色是抹茶。充滿春意的夢幻漸層色彩搭配奶油與新鮮水果，底層是口感綿密的戚風蛋糕，果感香氣清爽宜人。

景點介紹

在老屋裡吃甜點，舒服到讓妳不想離開

地址｜嘉義市東區長榮街 156 號

電話｜05-271-6069

網址｜自由が丘 長榮街 156

營業｜12:00～18:00(週一、二休)

價位｜春漾招牌小戚風 150 元、焦糖蘋果磅蛋糕 120 元、草莓法芙娜可可小戚風 160 元、拿鐵 110 元

老屋順遊

在老屋裡吃甜點，舒服到讓妳不想離開

同樣位於長榮街上的洪雅書房，步行 3 到 5 分鐘即可抵達，這是嘉義最有歷史特色的獨立書店，時常有精彩的新書發表或演講活動。

地址｜嘉義市東區長榮街 116 號

電話｜05-277-6540

來源：《行遍天下》 2019 年 3 月

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