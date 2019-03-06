M31去年超旺 每股大賺9.77元 配息7元 惟今日股價表現平平

高速傳輸矽智財 (IP) 供應商 M31(6643)去年每股淨利 9.77 元，不單優於市場預期，更創下年度獲利新高，且公司大方配息 7 元；惟 M31 今日表現未受此利多激勵，股價表現平平，而展望今年，因成功打入三星等供應鏈，加上 16 奈米等先進製程加持，M31 今年至少可以賺進一個以上的股本。M31 去年合併營收達 7.64 億元，歸屬母公司稅後淨利 2.80 億元，獲利年增逾五成，且營收與獲利同創年度歷史新高，全年每股淨利 9.77 元，超過市場預期，而該公司董事會更大方配息 7 元，配發率近 72%。



展望今年，M31 搶進三星供應鏈，另外，16 奈米 IP 開始擴大授權，再者，車用市場布局效益也開始逐步顯現等利多加持下，今年營運表現將比去年更好，可以賺進一個以上的股本，到了明年，卡位 AI 市場的效益開始入袋，營收與獲利有望逐步攀升。