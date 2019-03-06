[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/03/05 108/03/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.99940 9.99280 0.00660 0.06605 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.99940 9.99280 0.00660 0.06605 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.04550 10.03870 0.00680 0.06774 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.04550 10.03870 0.00680 0.06774 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.29420 10.30080 -0.00660 -0.06407 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.10200 10.10840 -0.00640 -0.06331 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.20220 10.20980 -0.00760 -0.07444 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.09870 10.10620 -0.00750 -0.07421 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.75000 23.41000 0.34000 1.45237 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 27.56000 26.72000 0.84000 3.14371 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.52060 9.52070 -0.00010 -0.00105 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.93650 9.93630 0.00020 0.00201 中國信託台灣活力基金 13.91000 13.93000 -0.02000 -0.14358 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.97620 9.95510 0.02110 0.21195 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10430 9.08500 0.01930 0.21244 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.35900 10.35480 0.00420 0.04056 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.42230 9.41840 0.00390 0.04141 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57330 10.61240 -0.03910 -0.36844 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.06960 9.10310 -0.03350 -0.36801 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20530 11.17770 0.02760 0.24692 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90940 9.88500 0.02440 0.24684 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.48970 40.30880 0.18090 0.44879 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 40.87890 40.69670 0.18220 0.44770 中國信託智能運動基金-台幣 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460 中國信託智能運動基金-美元 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01460 11.01440 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.67160 9.66610 0.00550 0.05690 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.08210 9.07690 0.00520 0.05729 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.88380 9.88570 -0.00190 -0.01922 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.27590 9.27770 -0.00180 -0.01940 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.68000 58.92000 -0.24000 -0.40733 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.95110 40.83440 0.11670 0.28579 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.94350 38.70890 0.23460 0.60606 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.15000 20.54000 0.61000 2.96981 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.59910 11.59500 0.00410 0.03536 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96190 10.98010 -0.01820 -0.16575 元大上證50基金 32.79000 32.86000 -0.07000 -0.21302 元大大中華TMT基金-人民幣 11.24000 11.05000 0.19000 1.71946 元大大中華TMT基金-新台幣 10.27000 10.12000 0.15000 1.48221 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.54000 13.46000 0.08000 0.59435 元大大中華價值指數基金-美元 13.01300 12.97900 0.03400 0.26196 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.56100 17.48400 0.07700 0.44040 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.61400 10.42400 0.19000 1.82272 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.46800 10.30100 0.16700 1.62120 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 2.96000 0.05000 1.68919 元大中國平衡基金-新台幣 13.80000 13.58000 0.22000 1.62003 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 48.25430 48.30400 -0.04970 -0.10289 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.63160 10.61470 0.01690 0.15921 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.74800 9.73250 0.01550 0.15926 元大中國機會債券基金-新台幣 10.02870 10.03290 -0.00420 -0.04186 元大巴菲特基金 24.93000 25.04000 -0.11000 -0.43930 元大日經225基金 27.33000 27.45000 -0.12000 -0.43716 元大台商收成基金 21.14000 21.23000 -0.09000 -0.42393 元大台灣50單日反向1倍基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290 元大台灣50單日正向2倍基金 35.22000 35.50000 -0.28000 -0.78873 元大台灣中型100基金 30.96000 31.10000 -0.14000 -0.45016 元大台灣加權股價指數基金 24.25600 24.35900 -0.10300 -0.42284 元大台灣卓越50基金 76.81000 77.22000 -0.41000 -0.53095 元大台灣金融基金 17.07000 17.11000 -0.04000 -0.23378 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.79000 29.89000 -0.10000 -0.33456 元大台灣高股息基金 26.09000 26.26000 -0.17000 -0.64737 元大台灣電子科技基金 33.12000 33.33000 -0.21000 -0.63006 元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 元大全球ETF穩健組合基金 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822 元大全球人工智慧ETF基金 22.12000 22.02000 0.10000 0.45413 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.87000 13.11000 -0.24000 -1.83066 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 9.10000 -0.17000 -1.86813 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.33000 12.53000 -0.20000 -1.59617 元大全球不動產證券化基金-美元 11.87300 12.11200 -0.23900 -1.97325 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.91000 6.87000 0.04000 0.58224 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.53000 0.01000 0.15314 元大全球股票入息基金-美元配息 8.61000 8.70100 -0.09100 -1.04586 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395 元大全球新興市場精選組合基金 13.44000 13.51000 -0.07000 -0.51813 元大全球農業商機基金 16.61000 16.62000 -0.01000 -0.06017 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 元大印尼指數基金 9.54300 9.70800 -0.16500 -1.69963 元大多多基金 16.26000 16.37000 -0.11000 -0.67196 元大多福基金 50.09000 50.38000 -0.29000 -0.57563 元大亞太成長基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.94830 8.98090 -0.03260 -0.36299 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.25110 7.27770 -0.02660 -0.36550 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.19500 9.23300 -0.03800 -0.41157 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.96900 9.94300 0.02600 0.26149 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.27030 10.25270 0.01760 0.17166 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.13640 10.12730 0.00910 0.08986 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13650 10.12740 0.00910 0.08986 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.11970 10.09240 0.02730 0.27050 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.11960 10.09240 0.02720 0.26951 元大卓越基金 42.07000 42.26000 -0.19000 -0.44960 元大店頭基金 7.98000 8.03000 -0.05000 -0.62267 元大泛歐成長基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 元大美元貨幣市場基金-美元 10.38860 10.38790 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.71560 9.70970 0.00590 0.06076 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.94830 31.90530 0.04300 0.13477 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.17000 38.28230 -0.11230 -0.29335 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.87030 18.78130 0.08900 0.47388 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.72490 18.91860 -0.19370 -1.02386 元大美國政府7至10年期債券基金 40.17840 40.20270 -0.02430 -0.06044 元大高科技基金 18.31000 18.40000 -0.09000 -0.48913 元大得利貨幣市場基金 16.29710 16.29690 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01240 12.01220 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 元大華夏中小基金 7.25000 7.05000 0.20000 2.83688 元大新中國基金-人民幣 9.48000 9.18000 0.30000 3.26797 元大新中國基金-美元 9.11700 8.85700 0.26000 2.93553 元大新中國基金-新台幣 9.08000 8.80000 0.28000 3.18182 元大新主流基金 22.87000 23.01000 -0.14000 -0.60843 元大新東協平衡基金-美元 9.40500 9.49500 -0.09000 -0.94787 元大新東協平衡基金-新台幣 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.31560 10.36660 -0.05100 -0.49196 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.78260 9.86850 -0.08590 -0.87045 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.80890 10.88420 -0.07530 -0.69183 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.12640 9.18990 -0.06350 -0.69098 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.04970 10.04690 0.00280 0.02787 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.46610 9.46350 0.00260 0.02747 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.20400 10.18290 0.02110 0.20721 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.61800 9.59810 0.01990 0.20733 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.68070 9.67830 0.00240 0.02480 元大新興亞洲基金 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.35280 9.35620 -0.00340 -0.03634 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88380 8.88700 -0.00320 -0.03601 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.60830 9.59470 0.01360 0.14174 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.13330 9.12030 0.01300 0.14254 元大萬泰貨幣市場基金 15.13960 15.13940 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.02000 35.22000 -0.20000 -0.56786 元大實質多重資產基金-人民幣 8.81000 8.99000 -0.18000 -2.00222 元大實質多重資產基金-美元 8.31300 8.52000 -0.20700 -2.42958 元大實質多重資產基金-新台幣 8.77000 8.97000 -0.20000 -2.22965 元大滬深300單日反向1倍基金 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189 元大滬深300單日正向2倍基金 16.47000 16.59000 -0.12000 -0.72333 元大摩臺基金 35.92000 36.12000 -0.20000 -0.55371 元大標普500基金 26.03000 25.98000 0.05000 0.19246 元大標普500單日反向1倍基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 元大標普500單日正向2倍基金 32.60000 32.69000 -0.09000 -0.27531 元大標智滬深300基金 18.41000 18.26000 0.15000 0.82147 元大歐洲50基金 23.84000 23.59000 0.25000 1.05977 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35300 9.35430 -0.00130 -0.01390 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25490 10.25460 0.00030 0.00293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.85000 14.84000 0.01000 0.06739 日盛上選基金 31.67000 31.75000 -0.08000 -0.25197 日盛小而美基金 17.22000 17.22000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.56000 9.35000 0.21000 2.24599 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.99220 11.93390 0.05830 0.48852 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.77500 9.72740 0.04760 0.48934 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.22190 12.16910 0.05280 0.43389 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.95580 9.91280 0.04300 0.43378 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.00490 10.94580 0.05910 0.53993 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.94770 8.89970 0.04800 0.53934 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.43000 10.15000 0.28000 2.75862 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.20000 9.94000 0.26000 2.61569 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.53000 10.24000 0.29000 2.83203 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.44000 10.28000 0.16000 1.55642 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.59000 10.44000 0.15000 1.43678 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.65000 10.49000 0.16000 1.52526 日盛日盛基金 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 日盛目標收益組合基金(美元) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.26720 10.26350 0.00370 0.03605 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37010 9.36670 0.00340 0.03630 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.02700 10.01200 0.01500 0.14982 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.15170 9.13800 0.01370 0.14992 日盛全球智能車基金(美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.45330 2.44070 0.01260 0.51625 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65110 1.64260 0.00850 0.51747 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37800 0.37620 0.00180 0.47847 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25500 0.25390 0.00110 0.43324 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.46570 12.39700 0.06870 0.55417 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.27910 8.23350 0.04560 0.55383 日盛亞洲機會基金 6.80000 6.73000 0.07000 1.04012 日盛首選基金 16.53000 16.53000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 17.37000 17.49000 -0.12000 -0.68611 日盛貨幣市場基金 14.80800 14.80780 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.42000 37.59000 -0.17000 -0.45225 日盛精選五虎基金 34.78000 34.84000 -0.06000 -0.17222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52140 13.52120 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.84000 30.02000 -0.18000 -0.59960 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.61000 11.35000 0.26000 2.29075 台新MSCI中國基金 21.03000 20.69000 0.34000 1.64331 台新大眾貨幣市場基金 14.19840 14.19820 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.33480 10.32480 0.01000 0.09685 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69770 10.72530 -0.02760 -0.25734 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27150 10.28200 -0.01050 -0.10212 台新中國通基金 42.00000 42.50000 -0.50000 -1.17647 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52100 0.50180 0.01920 3.82623 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.03600 15.41800 0.61800 4.00830 台新中國精選中小基金-美元 0.31380 0.30920 0.00460 1.48771 台新中國精選中小基金-新台幣 9.68000 9.52000 0.16000 1.68067 台新主流基金 22.85000 22.87000 -0.02000 -0.08745 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.23000 21.00000 0.23000 1.09524 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69260 0.68640 0.00620 0.90326 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.38000 15.22000 0.16000 1.05125 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50100 0.49650 0.00450 0.90634 台新台灣中小基金 32.87000 33.09000 -0.22000 -0.66485 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.74830 9.70510 0.04320 0.44513 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.26910 9.25540 0.01370 0.14802 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.54420 10.52740 0.01680 0.15958 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.90270 9.88520 0.01750 0.17703 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.90450 10.88530 0.01920 0.17638 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 台新亞美短期債券基金 11.36900 11.32190 0.04710 0.41601 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56540 8.52120 0.04420 0.51871 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28340 0.28240 0.00100 0.35411 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.26690 12.20360 0.06330 0.51870 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40040 0.39900 0.00140 0.35088 台新真吉利貨幣市場基金 11.11500 11.11480 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.92530 29.99740 -0.07210 -0.24035 台新智慧生活基金-美元 10.20510 10.28870 -0.08360 -0.81254 台新智慧生活基金-新台幣 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37550 8.39030 -0.01480 -0.17639 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55890 8.55880 0.00010 0.00117 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.27730 9.29380 -0.01650 -0.17754 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49040 9.49020 0.00020 0.00211 台新新興市場債券基金(A類型) 11.09370 11.14310 -0.04940 -0.44332 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35470 0.35690 -0.00220 -0.61642 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04860 8.08420 -0.03560 -0.44037 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27110 0.27280 -0.00170 -0.62317 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.43000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.13000 21.16000 -0.03000 -0.14178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59560 12.59550 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27160 11.26750 0.00410 0.03639 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30130 10.30330 -0.00200 -0.01941 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.12300 9.11230 0.01070 0.11742 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58190 10.56950 0.01240 0.11732 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90330 7.89960 0.00370 0.04684 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.23120 9.22690 0.00430 0.04660 永豐中小基金 50.84000 51.03000 -0.19000 -0.37233 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73010 1.71930 0.01080 0.62816 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36120 2.34660 0.01460 0.62218 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07760 8.03200 0.04560 0.56773 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.69610 10.63570 0.06040 0.56790 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.68000 4.59000 0.09000 1.96078 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.55000 21.17000 0.38000 1.79499 永豐主流品牌基金 17.92000 17.66000 0.26000 1.47225 永豐永豐基金 32.96000 33.08000 -0.12000 -0.36276 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.18740 9.20520 -0.01780 -0.19337 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.49930 9.51760 -0.01830 -0.19228 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.04970 9.05880 -0.00910 -0.10045 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.35840 9.36780 -0.00940 -0.10034 永豐亞洲民生消費基金 12.00000 11.75000 0.25000 2.12766 永豐南非幣2021保本基金 13.65410 13.66650 -0.01240 -0.09073 永豐高科技基金 22.87000 22.88000 -0.01000 -0.04371 永豐貨幣市場基金 13.91620 13.91600 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06400 2.05750 0.00650 0.31592 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50180 2.49400 0.00780 0.31275 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75570 7.73580 0.01990 0.25725 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.67470 10.64740 0.02730 0.25640 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05910 7.06030 -0.00120 -0.01700 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13520 11.13710 -0.00190 -0.01706 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.40000 10.02000 0.38000 3.79242 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.44000 8.15000 0.29000 3.55828 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.36000 18.68000 0.68000 3.64026 永豐臺灣加權ETF基金 50.98000 51.20000 -0.22000 -0.42969 永豐領航科技基金 37.34000 37.34000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.67000 11.91000 -0.24000 -2.01511 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.18000 11.40000 -0.22000 -1.92982 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837 永豐趨勢平衡基金 40.69000 40.82000 -0.13000 -0.31847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.77330 11.77250 0.00080 0.00680 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.66320 9.64670 0.01650 0.17104 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.12320 10.10540 0.01780 0.17614 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.68280 9.66680 0.01600 0.16551 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.99930 9.98280 0.01650 0.16528 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.71730 9.69940 0.01790 0.18455 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.30580 10.28680 0.01900 0.18470 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69070 9.67320 0.01750 0.18091 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.09180 10.07370 0.01810 0.17968 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.91000 10.65000 0.26000 2.44131 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.77000 9.55000 0.22000 2.30366 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.49000 10.27000 0.22000 2.14216 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.33000 13.99000 0.34000 2.43031 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.28000 18.84000 0.44000 2.33546 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.22000 18.81000 0.41000 2.17969 兆豐國際生命科學基金 15.67000 15.73000 -0.06000 -0.38144 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.16130 10.16940 -0.00810 -0.07965 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.42220 10.44190 -0.01970 -0.18866 兆豐國際全球基金 30.79000 30.55000 0.24000 0.78560 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.39920 10.39850 0.00070 0.00673 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07030 10.06420 0.00610 0.06061 兆豐國際國民基金 21.88000 22.16000 -0.28000 -1.26354 兆豐國際第一基金 12.76000 12.83000 -0.07000 -0.54560 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.31420 10.26890 0.04530 0.44114 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.01000 7.97480 0.03520 0.44139 兆豐國際萬全基金 20.17000 20.26000 -0.09000 -0.44423 兆豐國際電子基金 24.90000 25.08000 -0.18000 -0.71770 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.76000 20.87000 -0.11000 -0.52707 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084 兆豐國際豐台灣基金 33.08000 33.28000 -0.20000 -0.60096 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53360 12.53340 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.33340 10.33760 -0.00420 -0.04063 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.19260 10.20030 -0.00770 -0.07549 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.31940 10.32650 -0.00710 -0.06876 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.23360 10.23770 -0.00410 -0.04005 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.28630 10.29410 -0.00780 -0.07577 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.25420 10.26130 -0.00710 -0.06919 合庫台灣基金 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 合庫全球高收益債券基金A類型 11.30010 11.26880 0.03130 0.27776 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.28560 12.25990 0.02570 0.20963 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.94570 10.92720 0.01850 0.16930 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.73760 11.70730 0.03030 0.25881 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03980 8.01750 0.02230 0.27814 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.38780 9.36800 0.01980 0.21136 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98940 8.97310 0.01630 0.18165 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.81260 8.79530 0.01730 0.19670 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.19370 9.17700 0.01670 0.18198 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 合庫全球新興市場基金 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 合庫貨幣市場基金 10.15510 10.15490 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.67110 9.68740 -0.01630 -0.16826 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.90750 9.92750 -0.02000 -0.20146 合庫新興多重收益基金A類型 10.17240 10.18270 -0.01030 -0.10115 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.69990 11.71870 -0.01880 -0.16043 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.46270 14.41110 0.05160 0.35806 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65460 8.66940 -0.01480 -0.17072 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.41310 9.43130 -0.01820 -0.19297 合庫新興多重收益基金B類型 7.80090 7.80880 -0.00790 -0.10117 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66340 8.67710 -0.01370 -0.15789 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.32460 10.29950 0.02510 0.24370 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.12000 10.93000 0.19000 1.73833 安本標準兩岸價值基金 美元 11.20000 11.05000 0.15000 1.35747 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.30000 11.13000 0.17000 1.52740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14070 11.13710 0.00360 0.03232 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.31410 10.32420 -0.01010 -0.09783 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16580 10.15760 0.00820 0.08073 安聯中國東協基金 15.76000 15.73000 0.03000 0.19072 安聯中國策略基金-美元 11.75000 11.28000 0.47000 4.16667 安聯中國策略基金-新臺幣 15.23000 14.59000 0.64000 4.38657 安聯中華新思路基金-人民幣 13.96000 13.53000 0.43000 3.17812 安聯中華新思路基金-美元 13.35000 12.95000 0.40000 3.08880 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.53000 12.13000 0.40000 3.29761 安聯台灣大壩基金 28.50000 28.63000 -0.13000 -0.45407 安聯台灣科技基金 46.73000 46.88000 -0.15000 -0.31997 安聯台灣貨幣市場基金 12.52410 12.52390 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.45000 31.57000 -0.12000 -0.38011 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.31790 10.31750 0.00040 0.00388 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.23200 15.22980 0.00220 0.01445 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58500 9.58360 0.00140 0.01461 安聯四季成長組合基金-美元 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.63950 12.62630 0.01320 0.10454 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.34920 10.34160 0.00760 0.07349 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39670 12.39020 0.00650 0.05246 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34470 9.33550 0.00920 0.09855 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26380 9.25690 0.00690 0.07454 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.87230 8.86770 0.00460 0.05187 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.08040 12.06690 0.01350 0.11188 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98200 10.97460 0.00740 0.06743 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61930 10.61100 0.00830 0.07822 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55910 8.54960 0.00950 0.11112 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40730 8.40160 0.00570 0.06784 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10320 8.09680 0.00640 0.07904 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.07520 10.06740 0.00780 0.07748 安聯全球人口趨勢基金 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.46000 36.15000 0.31000 0.85754 安聯全球油礦金趨勢基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09530 12.09910 -0.00380 -0.03141 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.33810 10.34130 -0.00320 -0.03094 安聯全球新興市場基金 17.46000 17.50000 -0.04000 -0.22857 安聯全球農金趨勢基金 9.11000 9.03000 0.08000 0.88594 安聯全球綠能趨勢基金 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 安聯亞洲動態策略基金 22.01000 21.86000 0.15000 0.68618 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.33470 10.32790 0.00680 0.06584 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.97950 9.97300 0.00650 0.06518 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 86.77380 86.36080 0.41300 0.47823 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.93560 12.88350 0.05210 0.40439 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.39650 66.31380 0.08270 0.12471 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.80180 9.79900 0.00280 0.02857 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.65650 2.65400 0.00250 0.09420 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83370 10.83430 -0.00060 -0.00554 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.21430 2.20870 0.00560 0.25354 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89350 8.89310 0.00040 0.00450 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.96000 9.99910 -0.03910 -0.39104 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98650 9.99910 -0.01260 -0.12601 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.18240 9.99910 0.18330 1.83316 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.94230 9.99910 -0.05680 -0.56805 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.02190 9.99910 0.02280 0.22802 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.96000 9.99910 -0.03910 -0.39104 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98650 9.99910 -0.01260 -0.12601 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.18240 9.99910 0.18330 1.83316 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.94230 9.99910 -0.05680 -0.56805 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.02190 9.99910 0.02280 0.22802 宏利台灣動力基金 28.60000 28.81000 -0.21000 -0.72891 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93640 9.94330 -0.00690 -0.06939 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.73980 9.72930 0.01050 0.10792 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.61940 7.65350 -0.03410 -0.44555 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.57450 7.59880 -0.02430 -0.31979 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 宏利全球債券組合基金 13.22180 13.22250 -0.00070 -0.00529 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86970 2.86970 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.98710 11.98580 0.00130 0.01085 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.73210 8.75410 -0.02200 -0.25131 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40930 2.40890 0.00040 0.01661 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.08570 11.10060 -0.01490 -0.13423 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34520 3.36650 -0.02130 -0.63270 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53480 0.53820 -0.00340 -0.63174 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.31000 15.41000 -0.10000 -0.64893 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.99550 11.97790 0.01760 0.14694 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.63150 10.61900 0.01250 0.11771 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.22200 10.20310 0.01890 0.18524 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73350 8.77290 -0.03940 -0.44911 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36230 8.39720 -0.03490 -0.41561 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22600 8.25210 -0.02610 -0.31628 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19230 8.22540 -0.03310 -0.40241 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87060 2.87140 -0.00080 -0.02786 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41650 0.41680 -0.00030 -0.07198 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.56150 12.56230 -0.00080 -0.00637 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94990 0.95020 -0.00030 -0.03157 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36450 7.40180 -0.03730 -0.50393 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04570 2.05840 -0.01270 -0.61698 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29510 0.29690 -0.00180 -0.60626 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98610 9.03550 -0.04940 -0.54673 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32730 0.32900 -0.00170 -0.51672 宏利萬利貨幣市場基金 13.66830 13.66810 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.58000 2.56000 0.02000 0.78125 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204 宏利臺灣股息收益基金 24.22000 24.35000 -0.13000 -0.53388 宏利澳幣保本基金 12.40950 12.40800 0.00150 0.01209 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.87000 11.92000 -0.05000 -0.41946 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.95630 9.85520 0.10110 1.02585 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45860 9.39800 0.06060 0.64482 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.89600 8.82320 0.07280 0.82510 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.98220 10.89240 0.08980 0.82443 貝萊德亞美利加收益基金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 貝萊德新台幣基金 12.95400 12.95390 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.38000 25.45000 -0.07000 -0.27505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42410 11.42300 0.00110 0.00963 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24070 10.25350 -0.01280 -0.12484 保德信大中華基金-人民幣 9.89000 9.66000 0.23000 2.38095 保德信大中華基金-美元 10.01000 9.81000 0.20000 2.03874 保德信大中華基金-新台幣 29.76000 29.13000 0.63000 2.16272 保德信中小型股基金 45.39000 45.62000 -0.23000 -0.50416 保德信中國中小基金-人民幣 9.01000 8.73000 0.28000 3.20733 保德信中國中小基金-美元 8.90000 8.65000 0.25000 2.89017 保德信中國中小基金-新臺幣 8.59000 8.34000 0.25000 2.99760 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.72860 9.59550 0.13310 1.38711 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77350 9.63620 0.13730 1.42484 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.83820 9.70310 0.13510 1.39234 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.78160 10.63360 0.14800 1.39181 保德信中國品牌基金-人民幣 9.96000 9.65000 0.31000 3.21244 保德信中國品牌基金-美元 9.86000 9.55000 0.31000 3.24607 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.66000 10.33000 0.33000 3.19458 保德信台商全方位基金 33.96000 34.04000 -0.08000 -0.23502 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.78000 27.75000 0.03000 0.10811 保德信全球消費商機基金 18.00000 17.96000 0.04000 0.22272 保德信全球基礎建設基金 12.73000 12.64000 0.09000 0.71203 保德信全球資源基金 7.53000 7.57000 -0.04000 -0.52840 保德信全球醫療生化基金-美元 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.79000 33.38000 0.41000 1.22828 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.50930 9.53650 -0.02720 -0.28522 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.50880 10.53840 -0.02960 -0.28088 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.02480 9.03410 -0.00930 -0.10294 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.95860 9.96890 -0.01030 -0.10332 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.99650 8.00560 -0.00910 -0.11367 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88000 10.89240 -0.01240 -0.11384 保德信亞太基金 20.71000 20.76000 -0.05000 -0.24085 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51710 8.49970 0.01740 0.20471 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.57070 11.54720 0.02350 0.20351 保德信店頭市場基金 32.90000 33.01000 -0.11000 -0.33323 保德信金平衡基金 29.06000 29.13000 -0.07000 -0.24030 保德信金滿意基金 41.41000 41.52000 -0.11000 -0.26493 保德信科技島基金 25.67000 25.76000 -0.09000 -0.34938 保德信高成長基金 90.49000 90.62000 -0.13000 -0.14346 保德信第一基金 24.51000 24.54000 -0.03000 -0.12225 保德信貨幣市場基金 15.80940 15.80920 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.44460 10.48370 -0.03910 -0.37296 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.61520 10.63600 -0.02080 -0.19556 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.69650 10.74250 -0.04600 -0.42821 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.17900 10.20450 -0.02550 -0.24989 保德信新世紀基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99490 7.96800 0.02690 0.33760 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.14240 11.10490 0.03750 0.33769 保德信新興趨勢組合基金 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348 保德信瑞騰基金 15.58610 15.58840 -0.00230 -0.01475 保德信歐洲組合基金 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.85040 9.87180 -0.02140 -0.21678 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.25010 10.27180 -0.02170 -0.21126 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76240 9.77910 -0.01670 -0.17077 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.97870 9.99570 -0.01700 -0.17007 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87920 9.88370 -0.00450 -0.04553 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15340 10.15790 -0.00450 -0.04430 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78960 9.79890 -0.00930 -0.09491 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00100 10.01040 -0.00940 -0.09390 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.24960 10.25220 -0.00260 -0.02536 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22300 10.23540 -0.01240 -0.12115 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35380 10.36540 -0.01160 -0.11191 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.11880 10.13290 -0.01410 -0.13915 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.23210 10.24640 -0.01430 -0.13956 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08080 10.09520 -0.01440 -0.14264 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36310 10.37420 -0.01110 -0.10700 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.97270 9.98950 -0.01680 -0.16818 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.17210 10.18920 -0.01710 -0.16782 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92830 9.93170 -0.00340 -0.03423 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76710 9.78010 -0.01300 -0.13292 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22950 10.24490 -0.01540 -0.15032 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35470 10.37000 -0.01530 -0.14754 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.37000 10.37020 -0.00020 -0.00193 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.64900 10.65000 -0.00100 -0.00939 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.21040 10.22820 -0.01780 -0.17403 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.31490 10.33290 -0.01800 -0.17420 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09070 10.08650 0.00420 0.04164 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.15240 10.15050 0.00190 0.01872 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.10820 10.08830 0.01990 0.19726 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.95270 9.99560 -0.04290 -0.42919 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.95390 9.99560 -0.04170 -0.41718 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.14130 9.99560 0.14570 1.45764 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.13890 9.99560 0.14330 1.43363 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.92320 9.99560 -0.07240 -0.72432 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.92320 9.99560 -0.07240 -0.72432 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95620 1.95170 0.00450 0.23057 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74490 2.73870 0.00620 0.22638 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29800 0.29790 0.00010 0.03357 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45270 0.45260 0.00010 0.02209 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46920 8.46270 0.00650 0.07681 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.10310 12.08940 0.01370 0.11332 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52900 9.51390 0.01510 0.15872 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90240 11.88310 0.01930 0.16242 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.71490 8.71730 -0.00240 -0.02753 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.93790 10.94100 -0.00310 -0.02833 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.50260 10.52630 -0.02370 -0.22515 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35050 10.36810 -0.01760 -0.16975 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.31000 18.30000 0.01000 0.05464 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4211.770004210.25000 1.52000 0.03610 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22020 10.22910 -0.00890 -0.08701 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.95240 10.96200 -0.00960 -0.08758 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09170 10.09680 -0.00510 -0.05051 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.86020 9.88350 -0.02330 -0.23575 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32500 10.34920 -0.02420 -0.23383 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.81870 9.83660 -0.01790 -0.18197 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10700 10.12600 -0.01900 -0.18764 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.17080 10.20400 -0.03320 -0.32536 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.10510 6.13410 -0.02900 -0.47277 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.85970 10.91130 -0.05160 -0.47290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.83560 10.73290 0.10270 0.95687 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.92300 11.82290 0.10010 0.84666 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.10830 11.01890 0.08940 0.81133 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.44410 9.38050 0.06360 0.67800 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.84400 9.79150 0.05250 0.53618 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.69050 9.63850 0.05200 0.53950 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.83670 10.76200 0.07470 0.69411 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.38690 11.32150 0.06540 0.57766 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.35050 11.28770 0.06280 0.55636 柏瑞五國金勢力建設基金 6.99000 7.01000 -0.02000 -0.28531 柏瑞巨人基金 11.98000 12.04000 -0.06000 -0.49834 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.67980 13.67970 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.98000 15.94000 0.04000 0.25094 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.77560 13.75740 0.01820 0.13229 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.19470 12.18850 0.00620 0.05087 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.77980 12.77670 0.00310 0.02426 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.57680 8.63750 -0.06070 -0.70275 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68270 6.70990 -0.02720 -0.40537 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61760 8.67120 -0.05360 -0.61814 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.39000 8.43920 -0.04920 -0.58299 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.63520 10.68980 -0.05460 -0.51077 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29530 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柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.68050 11.65750 0.02300 0.19730 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.40100 11.38760 0.01340 0.11767 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.47910 10.46940 0.00970 0.09265 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.29530 8.31600 -0.02070 -0.24892 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.33310 9.36820 -0.03510 -0.37467 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.39290 9.42630 -0.03340 -0.35433 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.96710 10.95430 0.01280 0.11685 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.25730 10.23710 0.02020 0.19732 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.46150 10.45180 0.00970 0.09281 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.66760 9.70420 -0.03660 -0.37716 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.96300 8.98540 -0.02240 -0.24929 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.90000 8.94100 -0.04100 -0.45856 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.41810 9.45140 -0.03330 -0.35233 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.23100 12.24420 -0.01320 -0.10781 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.72840 11.74970 -0.02130 -0.18128 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.12530 11.14910 -0.02380 -0.21347 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.01690 7.06250 -0.04560 -0.64566 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75910 8.83110 -0.07200 -0.81530 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.41600 9.48630 -0.07030 -0.74107 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.51410 10.52550 -0.01140 -0.10831 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14290 11.16680 -0.02390 -0.21403 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.48400 9.56130 -0.07730 -0.80847 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.95140 9.00910 -0.05770 -0.64046 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.61710 9.68880 -0.07170 -0.74003 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.48020 11.46640 0.01380 0.12035 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.15680 12.14900 0.00780 0.06420 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.12770 11.12350 0.00420 0.03776 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.10090 9.13000 -0.02910 -0.31873 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.67070 9.70860 -0.03790 -0.39038 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69110 9.72750 -0.03640 -0.37420 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.45840 11.45110 0.00730 0.06375 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.24270 10.23050 0.01220 0.11925 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.60330 10.59930 0.00400 0.03774 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.59350 9.60600 -0.01250 -0.13013 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.25860 9.28750 -0.02890 -0.31117 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.89850 9.93630 -0.03780 -0.38042 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.44500 9.48150 -0.03650 -0.38496 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.17000 18.13000 0.04000 0.22063 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.06000 16.98000 0.08000 0.47114 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.94160 12.93600 0.00560 0.04329 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.43370 10.45870 -0.02500 -0.23904 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.43680 11.46620 -0.02940 -0.25641 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.23060 12.19060 0.04000 0.32812 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.98500 11.02130 -0.03630 -0.32936 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.22060 9.28070 -0.06010 -0.64758 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.77220 9.84030 -0.06810 -0.69205 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.65900 9.69810 -0.03910 -0.40317 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.74450 9.81480 -0.07030 -0.71627 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.35610 9.41650 -0.06040 -0.64143 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.57260 9.64020 -0.06760 -0.70123 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.50210 11.53560 -0.03350 -0.29041 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.68680 9.75690 -0.07010 -0.71847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.18000 31.42000 -0.24000 -0.76384 國泰大中華基金 18.37000 18.41000 -0.04000 -0.21727 國泰小龍基金-台幣級別 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200 國泰中小成長基金-台幣級別 41.04000 41.15000 -0.11000 -0.26731 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.11510 4.02070 0.09440 2.34785 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.92000 18.52000 0.40000 2.15983 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.71450 0.70070 0.01380 1.96946 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67030 0.65740 0.01290 1.96228 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21340 2.20200 0.01140 0.51771 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.93500 9.90670 0.02830 0.28567 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.17900 8.15580 0.02320 0.28446 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32550 0.32510 0.00040 0.12304 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.69710 11.69280 0.00430 0.03677 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73950 1.74550 -0.00600 -0.34374 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.42530 10.43740 -0.01210 -0.11593 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34380 0.34480 -0.00100 -0.29002 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.31530 4.20120 0.11410 2.71589 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.83000 19.34000 0.49000 2.53361 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.63790 0.62340 0.01450 2.32595 國泰中港台基金人民幣級別 3.21000 3.13030 0.07970 2.54608 國泰中港台基金台幣級別 14.76000 14.42000 0.34000 2.35784 國泰中港台基金美元級別 0.48040 0.47020 0.01020 2.16929 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.76000 26.87000 -0.11000 -0.40938 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.03000 33.21000 -0.18000 -0.54201 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.52030 10.47280 0.04750 0.45356 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.14400 10.09830 0.04570 0.45255 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.17030 10.12440 0.04590 0.45336 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34090 0.34000 0.00090 0.26471 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32850 0.32760 0.00090 0.27473 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32920 0.32830 0.00090 0.27414 國泰台灣貨幣市場基金 12.43870 12.43850 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37760 2.36980 0.00780 0.32914 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35480 0.35500 -0.00020 -0.05634 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50280 0.49980 0.00300 0.60024 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45790 0.45760 0.00030 0.06556 國泰全球資源基金台幣級別 5.30000 5.34000 -0.04000 -0.74906 國泰全球資源基金美元級別 0.16920 0.17080 -0.00160 -0.93677 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40510 0.40570 -0.00060 -0.14789 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36210 0.36270 -0.00060 -0.16543 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43130 0.43200 -0.00070 -0.16204 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51640 0.51390 0.00250 0.48648 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.94000 20.88000 0.06000 0.28736 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.27000 21.30000 -0.03000 -0.14085 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42820 2.40500 0.02320 0.96466 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.17710 11.09500 0.08210 0.73997 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.80350 9.73140 0.07210 0.74090 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36330 0.36120 0.00210 0.58140 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31870 0.31680 0.00190 0.59975 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51150 0.50520 0.00630 1.24703 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.57000 11.47000 0.10000 0.87184 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38780 0.38500 0.00280 0.72727 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.52000 18.41000 0.11000 0.59750 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60050 0.59820 0.00230 0.38449 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.30000 18.20000 0.10000 0.54945 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.84680 0.83810 0.00870 1.03806 國泰科技生化基金 31.60000 31.75000 -0.15000 -0.47244 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.97000 28.10000 -0.13000 -0.46263 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.52290 39.62770 -0.10480 -0.26446 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.28450 19.18050 0.10400 0.54222 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.06990 19.27230 -0.20240 -1.05021 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.97760 39.76200 0.21560 0.54223 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.60150 41.62770 -0.02620 -0.06294 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.37620 43.28270 0.09350 0.21602 國泰紐幣2021保本基金 12.52380 12.51480 0.00900 0.07191 國泰紐幣八年期保本基金 12.85460 12.84520 0.00940 0.07318 國泰紐幣保本基金 12.63800 12.62870 0.00930 0.07364 國泰國泰基金台幣I級別 21.60000 21.66000 -0.06000 -0.27701 國泰國泰基金台幣級別 21.60000 21.66000 -0.06000 -0.27701 國泰富時中國A50基金 21.17000 21.21000 -0.04000 -0.18859 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.22560 42.10350 0.12210 0.29000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33590 0.33600 -0.00010 -0.02976 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48310 0.48010 0.00300 0.62487 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.85950 10.84290 0.01660 0.15310 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.54120 7.52960 0.01160 0.15406 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36860 0.36870 -0.00010 -0.02712 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24460 0.24470 -0.00010 -0.04087 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.33750 2.29500 0.04250 1.85185 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.70370 10.53040 0.17330 1.64571 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34620 0.34120 0.00500 1.46542 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.64070 42.65020 -0.00950 -0.02227 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.04000 21.80000 0.24000 1.10092 國泰新興市場基金台幣級別 12.17000 12.02000 0.15000 1.24792 國泰新興市場基金美元級別 0.39490 0.39070 0.00420 1.07499 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28680 2.28020 0.00660 0.28945 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45430 1.45010 0.00420 0.28964 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35170 0.35200 -0.00030 -0.08523 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34670 0.34740 -0.00070 -0.20150 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22590 0.22610 -0.00020 -0.08846 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68900 10.69210 -0.00310 -0.02899 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.66970 6.67170 -0.00200 -0.02998 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 39.84390 39.99650 -0.15260 -0.38153 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 39.96060 39.99630 -0.03570 -0.08926 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 39.97770 39.99640 -0.01870 -0.04675 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.66000 32.90000 -0.24000 -0.72948 國泰價值卓越基金 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437 國泰標普北美科技ETF基金 21.59000 21.50000 0.09000 0.41860 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32490 0.32370 0.00120 0.37071 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.38420 40.32190 0.06230 0.15451 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.46000 21.26000 0.20000 0.94073 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.61000 19.67000 -0.06000 -0.30503 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.42000 17.57000 -0.15000 -0.85373 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.20150 12.18990 0.01160 0.09516 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40360 0.40350 0.00010 0.02478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.35530 10.34210 0.01320 0.12763 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.23200 10.21830 0.01370 0.13407 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.20490 10.17320 0.03170 0.31160 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.33580 10.32260 0.01320 0.12787 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.23530 10.22160 0.01370 0.13403 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.19330 10.16160 0.03170 0.31196 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35480 11.35140 0.00340 0.02995 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22360 10.21540 0.00820 0.08027 第一金大中華基金 24.46000 24.64000 -0.18000 -0.73052 第一金小型精選基金 30.65000 30.81000 -0.16000 -0.51931 第一金中國世紀基金-人民幣 12.84000 12.45000 0.39000 3.13253 第一金中國世紀基金-美元 8.21860 8.00390 0.21470 2.68244 第一金中國世紀基金-美元-N 8.21920 8.00450 0.21470 2.68224 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.66000 9.39000 0.27000 2.87540 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.66000 9.39000 0.27000 2.87540 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60820 9.62340 -0.01520 -0.15795 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35450 8.38490 -0.03040 -0.36256 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.96080 10.93830 0.02250 0.20570 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.67670 9.67140 0.00530 0.05480 第一金中概平衡基金 24.91000 25.09000 -0.18000 -0.71742 第一金台灣貨幣市場基金 15.29230 15.29210 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.30900 178.30600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.32230 14.28740 0.03490 0.24427 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.32250 14.28770 0.03480 0.24357 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.20830 10.29820 -0.08990 -0.87297 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.20830 10.29820 -0.08990 -0.87297 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.81760 9.69510 0.12250 1.26352 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.81770 9.69510 0.12260 1.26456 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.51430 13.46380 0.05050 0.37508 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.53190 13.48130 0.05060 0.37533 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.75000 12.68000 0.07000 0.55205 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.65120 9.69440 -0.04320 -0.44562 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.65160 9.69470 -0.04310 -0.44457 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.25880 9.29150 -0.03270 -0.35193 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.28240 9.31520 -0.03280 -0.35211 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.36940 10.37920 -0.00980 -0.09442 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.97110 9.96970 0.00140 0.01404 第一金全球大趨勢基金 23.27000 23.15000 0.12000 0.51836 第一金全球不動產證券化基金A 8.72710 8.67510 0.05200 0.59942 第一金全球不動產證券化基金B 6.11800 6.08150 0.03650 0.60018 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.76270 9.82250 -0.05980 -0.60881 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.76420 9.82380 -0.05960 -0.60669 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.43680 10.45680 -0.02000 -0.19126 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.43860 10.45840 -0.01980 -0.18932 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.37900 8.39510 -0.01610 -0.19178 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13750 10.12310 0.01440 0.14225 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22070 9.27510 -0.05440 -0.58652 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21960 9.27400 -0.05440 -0.58659 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.68060 7.71490 -0.03430 -0.44459 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.67710 7.71140 -0.03430 -0.44480 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.46560 8.49700 -0.03140 -0.36954 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.46620 8.49760 -0.03140 -0.36952 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.18640 11.17280 0.01360 0.12172 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18720 11.17370 0.01350 0.12082 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98210 9.97640 0.00570 0.05713 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66760 14.64840 0.01920 0.13107 第一金亞洲科技基金 17.90000 17.99000 -0.09000 -0.50028 第一金亞洲新興市場基金 12.79000 12.87000 -0.08000 -0.62160 第一金店頭市場基金 8.12000 8.16000 -0.04000 -0.49020 第一金創新趨勢基金 20.83000 20.97000 -0.14000 -0.66762 第一金電子基金 30.53000 30.76000 -0.23000 -0.74772 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.88000 17.93000 -0.05000 -0.27886 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.49000 19.42000 0.07000 0.36045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.86000 19.83000 0.03000 0.15129 統一大中華中小基金(人民幣) 7.90000 7.72000 0.18000 2.33161 統一大中華中小基金(美元) 7.41000 7.26000 0.15000 2.06612 統一大中華中小基金(新台幣) 10.95000 10.71000 0.24000 2.24090 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 統一大東協高股息基金(美元) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 統一大滿貫基金-A類型 32.04000 32.22000 -0.18000 -0.55866 統一大滿貫基金-I類型 32.04000 32.22000 -0.18000 -0.55866 統一大龍印基金 14.04000 13.78000 0.26000 1.88679 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.30000 9.00000 0.30000 3.33333 統一大龍騰中國基金(美元) 8.74000 8.48000 0.26000 3.06604 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.92000 9.60000 0.32000 3.33333 統一中小基金 23.72000 23.79000 -0.07000 -0.29424 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.67910 9.63880 0.04030 0.41810 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.25050 9.23670 0.01380 0.14940 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93980 8.91750 0.02230 0.25007 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.83400 11.78470 0.04930 0.41834 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.25530 11.23850 0.01680 0.14949 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.84840 10.82130 0.02710 0.25043 統一台灣動力基金 16.91000 17.01000 -0.10000 -0.58789 統一全天候基金-A類型 107.85000 108.11000 -0.26000 -0.24050 統一全天候基金-I類型 108.20000 108.46000 -0.26000 -0.23972 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.84150 7.81330 0.02820 0.36092 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.77150 7.76430 0.00720 0.09273 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.74750 7.72650 0.02100 0.27179 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.29640 8.26660 0.02980 0.36049 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.22970 8.22210 0.00760 0.09243 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.19740 8.17520 0.02220 0.27155 統一全球債券組合基金 12.07240 12.07650 -0.00410 -0.03395 統一全球新科技基金(人民幣) 14.87000 14.78000 0.09000 0.60893 統一全球新科技基金(美元) 14.37000 14.31000 0.06000 0.41929 統一全球新科技基金(新台幣) 13.76000 13.69000 0.07000 0.51132 統一亞太基金 24.32000 24.08000 0.24000 0.99668 統一亞洲大金磚基金 12.01000 11.87000 0.14000 1.17944 統一奔騰基金 55.91000 56.17000 -0.26000 -0.46288 統一強棒貨幣市場基金 16.70130 16.70110 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.06000 9.82000 0.24000 2.44399 統一強漢基金(美元) 9.30000 9.10000 0.20000 2.19780 統一強漢基金(新台幣) 24.45000 23.88000 0.57000 2.38693 統一統信基金 28.62000 28.80000 -0.18000 -0.62500 統一黑馬基金 56.22000 56.49000 -0.27000 -0.47796 統一新亞洲科技能源基金 15.81000 15.67000 0.14000 0.89343 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.88750 7.86510 0.02240 0.28480 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27650 10.24720 0.02930 0.28593 統一經建基金 45.44000 45.57000 -0.13000 -0.28528 統一龍馬基金 62.95000 63.46000 -0.51000 -0.80366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.72000 17.80000 -0.08000 -0.44944 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.96000 44.17000 -0.21000 -0.47544 野村中國機會基金 13.74000 13.36000 0.38000 2.84431 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.99850 9.98890 0.00960 0.09611 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.00360 10.00040 0.00320 0.03200 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.99400 9.97400 0.02000 0.20052 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 野村台灣高股息基金 23.87000 24.05000 -0.18000 -0.74844 野村台灣運籌基金 34.43000 34.63000 -0.20000 -0.57753 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.63000 9.60390 0.02610 0.27176 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.60410 9.58490 0.01920 0.20032 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.65180 9.63280 0.01900 0.19724 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.05950 10.03230 0.02720 0.27112 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.93800 9.91790 0.02010 0.20266 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79490 9.77550 0.01940 0.19846 野村平衡基金 18.38000 18.46000 -0.08000 -0.43337 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 野村全球生技醫療基金 17.09000 17.08000 0.01000 0.05855 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.07800 10.08430 -0.00630 -0.06247 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.04970 10.05970 -0.01000 -0.09941 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.96560 9.96720 -0.00160 -0.01605 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.21830 10.22470 -0.00640 -0.06259 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.16360 10.17370 -0.01010 -0.09928 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.07960 10.08120 -0.00160 -0.01587 野村全球品牌基金 27.09000 26.76000 0.33000 1.23318 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.22000 19.18000 0.04000 0.20855 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.56940 10.55050 0.01890 0.17914 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64420 10.63660 0.00760 0.07145 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.45810 10.44700 0.01110 0.10625 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.96630 8.97780 -0.01150 -0.12809 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.75140 8.76450 -0.01310 -0.14947 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.32000 8.32590 -0.00590 -0.07086 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03670 11.05100 -0.01430 -0.12940 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50430 10.52010 -0.01580 -0.15019 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06520 10.07240 -0.00720 -0.07148 野村成長基金 28.21000 28.34000 -0.13000 -0.45872 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.46940 8.46730 0.00210 0.02480 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.49050 8.49170 -0.00120 -0.01413 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.65100 8.64000 0.01100 0.12731 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.37800 9.37540 0.00260 0.02773 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.27090 9.27230 -0.00140 -0.01510 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.43970 9.42770 0.01200 0.12728 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.70000 8.55000 0.15000 1.75439 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.58000 12.37000 0.21000 1.69766 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.42010 9.40840 0.01170 0.12436 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.47690 9.46550 0.01140 0.12044 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.56270 9.54020 0.02250 0.23584 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.32200 10.31280 0.00920 0.08921 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.21540 10.20310 0.01230 0.12055 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.31080 10.28650 0.02430 0.23623 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.51410 8.47350 0.04060 0.47914 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10920 9.06690 0.04230 0.46653 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99970 8.96250 0.03720 0.41506 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.40960 13.34570 0.06390 0.47881 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.51980 12.46170 0.05810 0.46623 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.17380 10.13190 0.04190 0.41355 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.26760 10.25640 0.01120 0.10920 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.27350 10.26800 0.00550 0.05356 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25280 10.24800 0.00480 0.04684 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.34760 10.33630 0.01130 0.10932 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.34240 10.33680 0.00560 0.05418 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.30600 10.30120 0.00480 0.04660 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.17330 10.15780 0.01550 0.15259 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.15220 10.14130 0.01090 0.10748 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.16700 10.13800 0.02900 0.28605 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.99530 9.98310 0.01220 0.12221 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93650 9.92480 0.01170 0.11789 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.59310 9.58710 0.00600 0.06258 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.08280 9.07270 0.01010 0.11132 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.22260 11.21010 0.01250 0.11151 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.99500 10.01830 -0.02330 -0.23257 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.11330 11.14510 -0.03180 -0.28533 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.57090 10.60480 -0.03390 -0.31967 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.32390 10.34830 -0.02440 -0.23579 野村泰國基金 40.72000 42.04000 -1.32000 -3.13987 野村高科技基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18720 10.18350 0.00370 0.03633 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.03850 10.04480 -0.00630 -0.06272 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.55180 10.48260 0.06920 0.66014 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.46460 9.47540 -0.01080 -0.11398 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.39320 9.39070 0.00250 0.02662 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.53210 9.42650 0.10560 1.12025 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.80020 11.80740 -0.00720 -0.06098 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.55060 13.43200 0.11860 0.88297 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.76810 10.78040 -0.01230 -0.11410 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69450 10.69160 0.00290 0.02712 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.02470 10.90250 0.12220 1.12084 野村貨幣市場基金 16.30840 16.30820 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.30000 15.44000 -0.14000 -0.90674 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.19130 10.19340 -0.00210 -0.02060 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.36850 10.40480 -0.03630 -0.34888 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40500 10.42270 -0.01770 -0.16982 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.04120 10.01990 0.02130 0.21258 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.02440 10.00830 0.01610 0.16087 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.99310 9.97660 0.01650 0.16539 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.24290 10.22120 0.02170 0.21230 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.18770 10.17120 0.01650 0.16222 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.24220 10.22520 0.01700 0.16626 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04320 10.04600 -0.00280 -0.02787 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.06480 10.07980 -0.01500 -0.14881 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.95960 9.97170 -0.01210 -0.12134 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.31560 10.31840 -0.00280 -0.02714 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.30030 10.31540 -0.01510 -0.14638 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.19410 10.20650 -0.01240 -0.12149 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.24050 10.23170 0.00880 0.08601 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.86310 7.85650 0.00660 0.08401 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.91940 11.90930 0.01010 0.08481 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788 野村精選貨幣市場基金 12.09950 12.09930 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.45000 11.17000 0.28000 2.50671 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.69000 10.42000 0.27000 2.59117 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.21000 9.99000 0.22000 2.20220 野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.65000 0.05000 0.65359 野村歐洲高股息基金累積型 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 野村積極成長基金 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.07000 9.14000 -0.07000 -0.76586 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.99000 33.23000 -0.24000 -0.72224 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.43590 10.41840 0.01750 0.16797 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53480 8.51960 0.01520 0.17841 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88090 7.87080 0.01010 0.12832 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73880 7.72650 0.01230 0.15919 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.96500 11.94390 0.02110 0.17666 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.73350 10.71980 0.01370 0.12780 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.57590 10.55910 0.01680 0.15910 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 野村環球基金-人民幣計價 16.20000 16.16000 0.04000 0.24752 野村環球基金-美元計價 12.66000 12.63000 0.03000 0.23753 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.72000 17.65000 0.07000 0.39660 野村鴻利基金 21.84000 21.94000 -0.10000 -0.45579 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88420 16.88410 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.69000 18.80000 -0.11000 -0.58511 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.80000 14.76000 0.04000 0.27100 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.29120 10.28320 0.00800 0.07780 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.48830 13.47820 0.01010 0.07494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.24810 10.21820 0.02990 0.29262 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.44510 10.45420 -0.00910 -0.08705 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01520 9.97650 0.03870 0.38791 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.17750 10.17680 0.00070 0.00688 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91370 9.89570 0.01800 0.18190 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.00540 9.99070 0.01470 0.14714 凱基台商天下基金 13.03000 12.90000 0.13000 1.00775 凱基台灣精五門基金 19.83000 19.99000 -0.16000 -0.80040 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.30490 40.14220 0.16270 0.40531 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.12990 41.20570 -0.07580 -0.18396 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.82140 42.88050 -0.05910 -0.13782 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.56270 10.59800 -0.03530 -0.33308 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 39.88330 39.79050 0.09280 0.23322 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.21770 40.03080 0.18690 0.46689 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 39.69050 39.80110 -0.11060 -0.27788 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.78000 12.64000 0.14000 1.10759 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.83400 11.74660 0.08740 0.74405 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.67000 11.56000 0.11000 0.95156 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57320 11.57300 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.68000 26.86000 -0.18000 -0.67014 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.68000 21.73000 -0.05000 -0.23010 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.99970 21.08590 -0.08620 -0.40880 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.03000 16.88000 0.15000 0.88863 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.26310 16.14250 0.12060 0.74710 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.24300 11.26630 -0.02330 -0.20681 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.88240 11.85360 0.02880 0.24296 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220 凱基護城河基金-台幣計價A 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097 凱基護城河基金-美元計價B 12.08140 12.10950 -0.02810 -0.23205 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.06000 10.07170 -0.01170 -0.11617 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.04350 10.07310 -0.02960 -0.29385 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04700 10.06610 -0.01910 -0.18975 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.06000 10.07170 -0.01170 -0.11617 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.04350 10.07310 -0.02960 -0.29385 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.04700 10.06610 -0.01910 -0.18975 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.66000 13.72000 -0.06000 -0.43732 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.53000 31.34000 0.19000 0.60625 富邦NASDAQ-100基金 30.20000 30.01000 0.19000 0.63312 富邦上証180基金 32.10000 32.07000 0.03000 0.09355 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19710 0.19280 0.00430 2.23029 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.08000 5.94000 0.14000 2.35690 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.54000 6.53000 0.01000 0.15314 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.39000 43.73000 -0.34000 -0.77750 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.89380 11.61040 0.28340 2.44092 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.08830 10.84210 0.24620 2.27078 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.80800 10.57220 0.23580 2.23038 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.20860 9.96530 0.24330 2.44147 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.43740 9.22780 0.20960 2.27140 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.20770 9.00670 0.20100 2.23167 富邦中國政策金融債券ETF基金 21.55500 21.58460 -0.02960 -0.13713 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.53310 11.52880 0.00430 0.03730 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80770 10.82510 -0.01740 -0.16074 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.35790 13.31900 0.03890 0.29206 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96170 1.95620 0.00550 0.28116 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40240 9.37500 0.02740 0.29227 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43000 1.42600 0.00400 0.28050 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.00390 11.99360 0.01030 0.08588 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75830 1.75790 0.00040 0.02275 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18750 10.17870 0.00880 0.08646 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51190 1.51160 0.00030 0.01985 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.46850 10.45320 0.01530 0.14637 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.40820 10.39600 0.01220 0.11735 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.06000 15.02000 0.04000 0.26631 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.84000 19.98000 -0.14000 -0.70070 富邦日本東証基金 20.68000 20.77000 -0.09000 -0.43332 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.51000 43.60000 -0.09000 -0.20642 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.65000 44.78000 -0.13000 -0.29031 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.87000 49.14000 -0.27000 -0.54945 富邦台灣心基金 20.67000 20.78000 -0.11000 -0.52936 富邦台灣釆吉50基金 43.66000 43.89000 -0.23000 -0.52404 富邦台灣科技指數基金 51.20000 51.63000 -0.43000 -0.83285 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.09340 41.82700 0.26640 0.63691 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.34060 41.24570 0.09490 0.23008 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29830 0.29800 0.00030 0.10067 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52170 2.51890 0.00280 0.11116 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34550 0.34560 -0.00010 -0.02894 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70090 10.70760 -0.00670 -0.06257 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17060 2.16820 0.00240 0.11069 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32820 0.32830 -0.00010 -0.03046 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.14750 9.15320 -0.00570 -0.06227 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67900 15.67880 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.62450 41.66660 -0.04210 -0.10104 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.90980 40.79120 0.11860 0.29075 富邦長紅基金 58.09000 58.40000 -0.31000 -0.53082 富邦科技基金 22.31000 22.50000 -0.19000 -0.84444 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.84790 40.80060 0.04730 0.11593 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.90980 40.01820 -0.10840 -0.27088 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.48030 37.50290 -0.02260 -0.06026 富邦恒生國企ETF基金 21.77000 21.75000 0.02000 0.09195 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.77000 30.79000 -0.02000 -0.06496 富邦高成長基金 22.29000 22.41000 -0.12000 -0.53548 富邦基金A類型 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809 富邦基金I類型 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809 富邦深証100基金 10.58000 10.40000 0.18000 1.73077 富邦富時歐洲ETF基金 20.00000 19.86000 0.14000 0.70493 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41560 0.41500 0.00060 0.14458 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31930 12.31870 0.00060 0.00487 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.32600 9.32560 0.00040 0.00429 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30030 0.29980 0.00050 0.16678 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.59500 8.59460 0.00040 0.00465 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.34000 18.36000 -0.02000 -0.10893 富邦精準基金 42.98000 43.18000 -0.20000 -0.46318 富邦精銳中小基金 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.95000 17.10000 -0.15000 -0.87719 富邦臺灣公司治理100基金 20.20000 20.29000 -0.09000 -0.44357 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.15000 14.25000 -0.10000 -0.70175 富邦標普美國特別股ETF基金 19.51000 19.38000 0.13000 0.67079 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.15340 10.01060 0.14280 1.42649 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.34510 10.25910 0.08600 0.83828 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46130 10.35110 0.11020 1.06462 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.75190 9.61470 0.13720 1.42698 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.89080 9.80860 0.08220 0.83804 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.98600 9.88090 0.10510 1.06367 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.50000 29.59000 -0.09000 -0.30416 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.92070 9.93860 -0.01790 -0.18011 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.92850 9.94860 -0.02010 -0.20204 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.84530 9.86710 -0.02180 -0.22094 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03170 10.05010 -0.01840 -0.18308 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.05310 10.07390 -0.02080 -0.20647 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96950 9.99140 -0.02190 -0.21919 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57640 8.52370 0.05270 0.61828 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22310 9.16790 0.05520 0.60210 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86330 8.81090 0.05240 0.59472 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.97750 9.91650 0.06100 0.61514 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.06820 10.00800 0.06020 0.60152 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69060 9.63360 0.05700 0.59168 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.80050 9.74110 0.05940 0.60979 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49710 8.47560 0.02150 0.25367 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.69570 9.67250 0.02320 0.23986 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07510 9.05460 0.02050 0.22640 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.93940 10.91140 0.02800 0.25661 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.79260 10.76680 0.02580 0.23963 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.19780 10.17410 0.02370 0.23294 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.24040 9.21850 0.02190 0.23757 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.09290 10.06800 0.02490 0.24732 富達卓越領航全球組合基金 14.89000 14.84000 0.05000 0.33693 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.73040 8.71090 0.01950 0.22386 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.56710 9.54720 0.01990 0.20844 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15990 9.14200 0.01790 0.19580 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.25310 10.23000 0.02310 0.22581 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.31030 10.28880 0.02150 0.20897 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91810 9.89840 0.01970 0.19902 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.27250 9.25260 0.01990 0.21507 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.03460 10.01310 0.02150 0.21472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.52000 9.32000 0.20000 2.14592 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.47000 10.29000 0.18000 1.74927 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.20000 9.02000 0.18000 1.99557 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.42000 7.23000 0.19000 2.62794 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.71000 8.52000 0.19000 2.23005 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.51000 8.31000 0.20000 2.40674 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.85810 9.84010 0.01800 0.18292 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.39940 9.38250 0.01690 0.18012 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93330 8.91300 0.02030 0.22776 富蘭克林華美中華基金 11.67000 11.42000 0.25000 2.18914 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.57000 20.62000 -0.05000 -0.24248 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.08000 20.15000 -0.07000 -0.34739 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.76250 7.78890 -0.02640 -0.33894 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.87190 8.90940 -0.03750 -0.42090 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74110 9.76530 -0.02420 -0.24782 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24250 9.25480 -0.01230 -0.13290 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.28820 11.28120 0.00700 0.06205 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.62550 8.66210 -0.03660 -0.42253 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.86910 8.93060 -0.06150 -0.68864 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.71090 13.65780 0.05310 0.38879 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.06310 10.07100 -0.00790 -0.07844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.32050 10.31950 0.00100 0.00969 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57040 7.60670 -0.03630 -0.47721 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94620 8.99820 -0.05200 -0.57789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.86840 10.85660 0.01180 0.10869 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.44380 7.47270 -0.02890 -0.38674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.81700 8.85940 -0.04240 -0.47859 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.59240 10.58470 0.00770 0.07275 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.59520 7.62700 -0.03180 -0.41694 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03580 8.06580 -0.03000 -0.37194 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.10020 9.13730 -0.03710 -0.40603 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.05330 10.06660 -0.01330 -0.13212 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63750 12.64540 -0.00790 -0.06247 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.65000 11.46000 0.19000 1.65794 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.42000 -0.06000 -0.71259 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.81730 12.79090 0.02640 0.20640 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 富蘭克林華美第一富基金 36.44000 36.79000 -0.35000 -0.95135 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33120 10.33100 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.69000 13.60000 0.09000 0.66176 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.14000 15.07000 0.07000 0.46450 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.97540 6.97500 0.00040 0.00573 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.58590 10.56590 0.02000 0.18929 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39670 9.44820 -0.05150 -0.54508 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.14900 11.15430 -0.00530 -0.04752 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69160 6.72500 -0.03340 -0.49665 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86810 8.91870 -0.05060 -0.56735 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28060 10.28820 -0.00760 -0.07387 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.61840 10.61750 0.00090 0.00848 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.47000 63.22000 0.25000 0.39544 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.73000 62.49000 0.24000 0.38406 復華1至5年期高收益債券基金 20.53000 20.49000 0.04000 0.19522 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 復華人民幣貨幣市場基金 11.79080 11.79020 0.00060 0.00509 復華人生目標基金 37.09430 37.29790 -0.20360 -0.54588 復華大中華中小策略基金 8.57000 8.38000 0.19000 2.26730 復華中小精選基金 64.21000 64.53000 -0.32000 -0.49589 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.63100 53.74030 -0.10930 -0.20339 復華中國特選信用債券ETF基金 60.83570 60.73500 0.10070 0.16580 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.16000 8.87000 0.29000 3.26945 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.37000 8.12000 0.25000 3.07882 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.46000 11.33000 0.13000 1.14740 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 復華六年到期新興市場債券基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 復華台灣智能基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 復華全方位基金 27.69000 27.83000 -0.14000 -0.50305 復華全球大趨勢基金-美元 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.46000 19.36000 0.10000 0.51653 復華全球平衡基金-美元 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 復華全球平衡基金-新臺幣 19.37000 19.39000 -0.02000 -0.10315 復華全球物聯網科技基金-美元 14.60000 14.69000 -0.09000 -0.61266 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.02000 14.08000 -0.06000 -0.42614 復華全球原物料基金 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723 復華全球消費基金-新臺幣 12.29000 12.16000 0.13000 1.06908 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.67870 11.67210 0.00660 0.05655 復華全球債券基金 13.70640 13.72830 -0.02190 -0.15952 復華全球債券組合基金 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.30000 14.20000 0.10000 0.70423 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 復華全球戰略配置強基金-美元 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.46930 13.46910 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990 復華亞太成長基金 12.78000 12.74000 0.04000 0.31397 復華亞太神龍科技基金-美元 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 復華東協世紀基金 12.30000 12.41000 -0.11000 -0.88638 復華南非幣長期收益基金A 13.61000 13.68000 -0.07000 -0.51170 復華南非幣長期收益基金B 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083 復華南非幣短期收益基金A 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.10840 60.27200 -0.16360 -0.27144 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.78000 20.82000 -0.04000 -0.19212 復華美國新星基金-美元 12.06000 12.11000 -0.05000 -0.41288 復華美國新星基金-新臺幣 12.19000 12.23000 -0.04000 -0.32706 復華恒生基金 21.77000 21.76000 0.01000 0.04596 復華恒生單日反向一倍基金 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 32.78000 32.76000 0.02000 0.06105 復華神盾基金 24.28420 24.43120 -0.14700 -0.60169 復華高成長基金 64.28000 64.77000 -0.49000 -0.75652 復華高益策略組合基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 復華貨幣市場基金 14.43140 14.43120 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.31000 18.21000 0.10000 0.54915 復華富時台灣高股息低波動基金 47.94000 48.04000 -0.10000 -0.20816 復華復華基金 20.05000 20.20000 -0.15000 -0.74257 復華華人世紀基金 16.68000 16.37000 0.31000 1.89371 復華傳家二號基金 29.51080 29.62340 -0.11260 -0.38010 復華傳家基金 20.61260 20.70760 -0.09500 -0.45877 復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 復華新興市場10年期以上債券基金 19.79000 19.82000 -0.03000 -0.15136 復華新興市場企業債券ETF基金 63.47000 63.41000 0.06000 0.09462 復華新興市場高收益債券基金A 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.45000 -0.03000 -0.55046 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.22000 12.27000 -0.05000 -0.40750 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732 復華新興市場短期收益基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華滬深300 A股基金 23.88000 23.76000 0.12000 0.50505 復華數位經濟基金 45.54000 45.94000 -0.40000 -0.87070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64860 9.63830 0.01030 0.10687 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.48070 9.46780 0.01290 0.13625 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.16890 10.15810 0.01080 0.10632 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.86080 9.84730 0.01350 0.13709 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.79650 9.79730 -0.00080 -0.00817 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.30870 10.29110 0.01760 0.17102 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55530 9.53100 0.02430 0.25496 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.07620 10.03270 0.04350 0.43358 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.89660 9.87140 0.02520 0.25528 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.41980 10.37460 0.04520 0.43568 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.33320 10.31230 0.02090 0.20267 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.28180 10.27070 0.01110 0.10807 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.29010 10.26070 0.02940 0.28653 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.13330 10.11170 0.02160 0.21361 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.05500 11.11370 -0.05870 -0.52818 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.08720 10.07340 0.01380 0.13699 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.30610 10.28410 0.02200 0.21392 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.36320 11.42350 -0.06030 -0.52786 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.22230 10.20830 0.01400 0.13714 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.26610 10.23380 0.03230 0.31562 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.04670 10.02960 0.01710 0.17050 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.07640 10.13220 -0.05580 -0.55072 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.05560 10.04610 0.00950 0.09456 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.04500 10.02780 0.01720 0.17152 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.07510 10.13090 -0.05580 -0.55079 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.05200 10.04240 0.00960 0.09559 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.02440 10.00000 0.02440 0.24400 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.98590 10.00000 -0.01410 -0.14100 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.02440 10.00000 0.02440 0.24400 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.98590 10.00000 -0.01410 -0.14100 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.42970 10.42270 0.00700 0.06716 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.41740 10.41980 -0.00240 -0.02303 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.41370 10.39750 0.01620 0.15581 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05170 9.06490 -0.01320 -0.14562 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.34280 8.38710 -0.04430 -0.52819 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31140 8.34070 -0.02930 -0.35129 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.60520 11.57360 0.03160 0.27304 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.73130 10.74390 -0.01260 -0.11728 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81530 10.80870 0.00660 0.06106 景順主流基金 16.60000 16.67000 -0.07000 -0.41992 景順台灣科技基金 28.91000 29.07000 -0.16000 -0.55040 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 景順全球科技基金 22.07000 21.95000 0.12000 0.54670 景順全球康健基金 19.32000 19.26000 0.06000 0.31153 景順貨幣市場基金 15.96910 15.96890 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.67000 30.75000 -0.08000 -0.26016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.32000 13.26000 0.06000 0.45249 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.63000 9.75000 -0.12000 -1.23077 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60690 8.59150 0.01540 0.17925 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10690 8.11000 -0.00310 -0.03822 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.25110 11.23100 0.02010 0.17897 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57410 10.57810 -0.00400 -0.03781 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.30000 8.10000 0.20000 2.46914 華南永昌中國A股基金(美元) 8.16000 8.00000 0.16000 2.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.98000 11.71000 0.27000 2.30572 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48190 9.47870 0.00320 0.03376 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.67010 9.64950 0.02060 0.21348 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.92250 9.91910 0.00340 0.03428 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.12310 10.10160 0.02150 0.21284 華南永昌永昌基金 19.13000 19.23000 -0.10000 -0.52002 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 華南永昌全球亨利組合基金 14.49670 14.48420 0.01250 0.08630 華南永昌全球神農水資源基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 華南永昌全球精品基金 15.88000 15.73000 0.15000 0.95359 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319 華南永昌物聯網精選基金 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24830 16.24810 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.20540 24.25310 -0.04770 -0.19668 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96730 11.96710 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.54380 10.52720 0.01660 0.15769 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.70650 10.71120 -0.00470 -0.04388 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97800 9.96230 0.01570 0.15759 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.09110 10.09550 -0.00440 -0.04358 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.36280 10.34190 0.02090 0.20209 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.46630 10.46630 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90460 9.88460 0.02000 0.20233 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.99050 9.99040 0.00010 0.00100 華頓中小型基金 20.89000 21.08000 -0.19000 -0.90133 華頓中國多重機會平衡基金 11.60930 11.62080 -0.01150 -0.09896 華頓台灣基金 23.76000 24.01000 -0.25000 -1.04123 華頓平安貨幣市場基金 11.54800 11.54780 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.57000 16.49000 0.08000 0.48514 華頓全球高收益債券基金A 13.64510 13.61940 0.02570 0.18870 華頓全球高收益債券基金B 8.13480 8.16470 -0.02990 -0.36621 華頓全球黑鑽油源基金 5.04000 5.04000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75750 2.68250 0.07500 2.79590 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.67170 12.35350 0.31820 2.57579 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41100 0.40140 0.00960 2.39163 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.83470 11.71810 0.11660 0.99504 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.53520 10.45060 0.08460 0.80952 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81190 10.72810 0.08380 0.78113 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.59910 9.54690 0.05220 0.54677 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.03740 10.97150 0.06590 0.60065 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.83290 9.80060 0.03230 0.32957 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.14000 10.86000 0.28000 2.57827 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.86000 9.63000 0.23000 2.38837 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.58000 10.35000 0.23000 2.22222 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.54260 2.53060 0.01200 0.47420 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00050 1.99660 0.00390 0.19533 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.12680 12.12220 0.00460 0.03795 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.56120 9.59750 -0.03630 -0.37822 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37830 0.37800 0.00030 0.07937 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30400 0.30550 -0.00150 -0.49100 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.37000 0.06000 1.78042 匯豐中國動力基金(台幣) 15.74000 15.49000 0.25000 1.61394 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 23.22000 23.27000 -0.05000 -0.21487 匯豐全球趨勢組合基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163 匯豐全球關鍵資源基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 24.92000 24.96000 -0.04000 -0.16026 匯豐成功基金 41.49000 41.41000 0.08000 0.19319 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.04000 11.10000 -0.06000 -0.54054 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57520 2.56290 0.01230 0.47993 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28130 2.27880 0.00250 0.10971 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72470 11.71090 0.01380 0.11784 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90110 7.92000 -0.01890 -0.23864 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38460 0.38430 0.00030 0.07806 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33400 0.33500 -0.00100 -0.29851 匯豐金磚動力基金 14.69000 14.50000 0.19000 1.31034 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99850 14.99840 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.15000 5.26000 -0.11000 -2.09125 匯豐新鑽動力基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.40320 5.49980 -0.09660 -1.75643 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.16510 9.23490 -0.06980 -0.75583 匯豐龍鳳基金-A類型 50.05000 50.17000 -0.12000 -0.23919 匯豐龍鳳基金-I類型 50.05000 50.17000 -0.12000 -0.23919 匯豐龍騰電子基金 35.02000 35.16000 -0.14000 -0.39818 匯豐雙高收益債券組合基金 12.34210 12.35790 -0.01580 -0.12785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.34000 17.44000 -0.10000 -0.57339 新光中國成長基金(人民幣) 9.56000 9.36000 0.20000 2.13675 新光中國成長基金(美元) 9.86000 9.67000 0.19000 1.96484 新光中國成長基金(新臺幣) 9.81000 9.61000 0.20000 2.08117 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.69030 10.67510 0.01520 0.14239 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.04260 10.04300 -0.00040 -0.00398 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.35490 10.34090 0.01400 0.13538 新光台灣富貴基金 22.45000 22.51000 -0.06000 -0.26655 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.14000 20.12000 0.02000 0.09940 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.18880 40.26570 -0.07690 -0.19098 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.46030 39.39840 0.06190 0.15711 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 新光全球AI新創產業基金美元 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 新光全球生技醫療基金(美元) 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.10000 11.00000 0.10000 0.90909 新光全球債券基金(A累積)美元 10.23720 10.22430 0.01290 0.12617 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00090 9.97430 0.02660 0.26669 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74780 9.73570 0.01210 0.12428 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.50880 9.48350 0.02530 0.26678 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.66000 8.53000 0.13000 1.52403 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.11000 0.14000 1.38477 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 新光吉星貨幣市場基金 15.47960 15.47940 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.12000 9.03000 0.09000 0.99668 新光多重資產基金(A累積)美元 8.55000 8.48000 0.07000 0.82547 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.63000 0.08000 0.92700 新光亞洲精選基金-美金 21.93000 21.98000 -0.05000 -0.22748 新光亞洲精選基金-新台幣 22.21000 22.23000 -0.02000 -0.08997 新光兩岸優勢基金 11.35000 11.12000 0.23000 2.06835 新光店頭基金 22.76000 22.86000 -0.10000 -0.43745 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 新光特選內需收益ETF基金 19.25000 19.29000 -0.04000 -0.20736 新光創新科技基金 13.13000 13.20000 -0.07000 -0.53030 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.08930 10.05850 0.03080 0.30621 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.28560 10.25110 0.03450 0.33655 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.84750 9.81700 0.03050 0.31069 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34860 9.32000 0.02860 0.30687 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53730 9.50540 0.03190 0.33560 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12500 9.09640 0.02860 0.31441 新光澳幣八年期保本基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 新光澳幣保本基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.33300 10.33450 -0.00150 -0.01451 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52450 9.52590 -0.00140 -0.01470 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48110 9.47980 0.00130 0.01371 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.15650 10.15500 0.00150 0.01477 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.17510 10.18060 -0.00550 -0.05402 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49360 9.49870 -0.00510 -0.05369 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47130 9.47670 -0.00540 -0.05698 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.15150 10.15720 -0.00570 -0.05612 瑞銀全球創新趨勢基金 7.25000 7.18000 0.07000 0.97493 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.32100 10.26780 0.05320 0.51812 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50510 9.45570 0.04940 0.52244 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.20390 10.15490 0.04900 0.48253 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50460 9.45890 0.04570 0.48314 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59210 9.52970 0.06240 0.65480 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.34900 10.28400 0.06500 0.63205 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.41820 14.33410 0.08410 0.58671 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.58400 8.53390 0.05010 0.58707 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.78540 41.80470 -0.01930 -0.04617 群益10年期以上金融債ETF基金 38.27490 38.09790 0.17700 0.46459 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.29570 40.29050 0.00520 0.01291 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.75270 38.66570 0.08700 0.22501 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.74760 41.69910 0.04850 0.11631 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.76520 43.01690 -0.25170 -0.58512 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.80860 40.54090 0.26770 0.66032 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.21770 10.29480 -0.07710 -0.74892 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.36510 39.49180 -0.12670 -0.32083 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37430 11.37020 0.00410 0.03606 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.38620 10.37690 0.00930 0.08962 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.30750 11.99850 0.30900 2.57532 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.45270 9.22680 0.22590 2.44830 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.78000 9.53000 0.25000 2.62329 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.38760 11.35360 0.03400 0.29946 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.28470 11.26500 0.01970 0.17488 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.32070 10.28980 0.03090 0.30030 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.33060 9.31430 0.01630 0.17500 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.13970 9.11240 0.02730 0.29959 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.29680 8.28230 0.01450 0.17507 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.61750 8.59180 0.02570 0.29912 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.08580 8.07170 0.01410 0.17468 群益中小型股基金 43.21000 43.20000 0.01000 0.02315 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.04590 9.92860 0.11730 1.18144 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.58390 9.48370 0.10020 1.05655 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98570 8.87590 0.10980 1.23706 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67480 8.57350 0.10130 1.18155 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.27500 8.18850 0.08650 1.05636 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.75940 7.66460 0.09480 1.23686 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.25710 10.22310 0.03400 0.33258 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.28260 11.24530 0.03730 0.33169 群益中國高收益債券基金-美元 10.95670 10.92360 0.03310 0.30301 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10550 10.06310 0.04240 0.42134 群益中國新機會基金N-人民幣 8.53180 8.26190 0.26990 3.26680 群益中國新機會基金N-美元 8.05060 7.80570 0.24490 3.13745 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.60000 8.32000 0.28000 3.36538 群益中國新機會基金-人民幣 7.56650 7.32720 0.23930 3.26591 群益中國新機會基金-美元 8.60780 8.34580 0.26200 3.13930 群益中國新機會基金-新臺幣 8.21000 7.94000 0.27000 3.40050 群益平衡王基金 19.47110 19.50570 -0.03460 -0.17738 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.10910 11.14400 -0.03490 -0.31317 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.89620 10.94400 -0.04780 -0.43677 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.71620 9.74680 -0.03060 -0.31395 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.52920 9.57100 -0.04180 -0.43674 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.20620 10.12510 0.08110 0.80098 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.98210 9.90500 0.07710 0.77839 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.26250 9.18880 0.07370 0.80206 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.20710 9.13610 0.07100 0.77714 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.26550 10.18380 0.08170 0.80225 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.29530 10.21590 0.07940 0.77722 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.42590 9.35090 0.07500 0.80206 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85120 9.77520 0.07600 0.77748 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.55380 10.55530 -0.00150 -0.01421 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44100 7.44210 -0.00110 -0.01478 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.35940 10.34580 0.01360 0.13145 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.21940 10.20770 0.01170 0.11462 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.31550 10.29270 0.02280 0.22152 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88580 9.87290 0.01290 0.13066 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81810 9.80680 0.01130 0.11523 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.91050 9.88860 0.02190 0.22147 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.35960 10.34600 0.01360 0.13145 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.21940 10.20760 0.01180 0.11560 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.31570 10.29280 0.02290 0.22249 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88590 9.87290 0.01300 0.13167 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81800 9.80670 0.01130 0.11523 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.91050 9.88860 0.02190 0.22147 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.76150 9.73310 0.02840 0.29179 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 群益全球關鍵生技基金-美元 15.97270 15.92610 0.04660 0.29260 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.75000 15.67000 0.08000 0.51053 群益多利策略組合基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 群益多重收益組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.13000 15.10000 0.03000 0.19868 群益安家基金 24.02560 24.13210 -0.10650 -0.44132 群益安穩貨幣市場基金 16.12640 16.12610 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 23.30000 23.30000 0.00000 0.00000 群益亞太中小基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 群益亞太新趨勢平衡基金 16.09000 16.01000 0.08000 0.49969 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.01390 10.01360 0.00030 0.00300 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.53160 7.53140 0.00020 0.00266 群益店頭市場基金 88.51000 88.81000 -0.30000 -0.33780 群益東方盛世基金 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 群益東協成長基金-人民幣 12.66960 12.83590 -0.16630 -1.29559 群益東協成長基金-美元 11.42750 11.59190 -0.16440 -1.41823 群益東協成長基金-新臺幣 11.29000 11.44000 -0.15000 -1.31119 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.11830 11.11950 -0.00120 -0.01079 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.53350 10.53850 -0.00500 -0.04745 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.95420 9.94670 0.00750 0.07540 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.39700 9.39800 -0.00100 -0.01064 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90570 8.90990 -0.00420 -0.04714 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.41410 8.40780 0.00630 0.07493 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.29300 10.28530 0.00770 0.07486 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.19600 9.19700 -0.00100 -0.01087 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06410 9.06840 -0.00430 -0.04742 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.39970 9.39260 0.00710 0.07559 群益長安基金 26.70000 26.88000 -0.18000 -0.66964 群益美國新創亮點基金N-美元 9.95220 9.97590 -0.02370 -0.23757 群益美國新創亮點基金-美元 15.05510 15.09080 -0.03570 -0.23657 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 群益真善美基金 15.99840 16.00090 -0.00250 -0.01562 群益馬拉松基金 111.24000 111.80000 -0.56000 -0.50089 群益深証中小板基金 13.07000 12.78000 0.29000 2.26917 群益創新科技基金 31.93000 32.10000 -0.17000 -0.52960 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.24060 9.02740 0.21320 2.36170 群益華夏盛世基金N-美元 8.73920 8.54820 0.19100 2.23439 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.10000 8.89000 0.21000 2.36220 群益華夏盛世基金-人民幣 10.06300 9.83090 0.23210 2.36092 群益華夏盛世基金-美元 9.63610 9.42550 0.21060 2.23436 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.88000 15.51000 0.37000 2.38556 群益奧斯卡基金 27.16000 27.26000 -0.10000 -0.36684 群益新興金鑽基金-美元 11.66530 11.69220 -0.02690 -0.23007 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 23.08000 23.19000 -0.11000 -0.47434 群益道瓊美國地產ETF基金 20.72000 20.59000 0.13000 0.63137 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.44000 12.53000 -0.09000 -0.71828 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.49660 10.48260 0.01400 0.13355 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.61380 10.60610 0.00770 0.07260 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.62170 10.59520 0.02650 0.25011 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.49650 10.48250 0.01400 0.13356 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.61380 10.60610 0.00770 0.07260 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.62170 10.59520 0.02650 0.25011 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.49660 10.48250 0.01410 0.13451 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.61380 10.60620 0.00760 0.07166 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.49650 10.48250 0.01400 0.13356 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.61370 10.60610 0.00760 0.07166 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.35740 12.30200 0.05540 0.45033 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.43750 11.39910 0.03840 0.33687 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.36260 11.31050 0.05210 0.46063 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61110 8.57240 0.03870 0.45145 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95860 8.92850 0.03010 0.33712 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.52610 8.48700 0.03910 0.46070 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.91230 9.87900 0.03330 0.33708 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.95000 10.09000 -0.14000 -1.38751 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.95000 10.09000 -0.14000 -1.38751 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.93000 28.06000 -0.13000 -0.46329 德信中國精選成長基金 12.12000 11.95000 0.17000 1.42259 德信台灣主流中小基金 17.96000 18.09000 -0.13000 -0.71863 德信新興股票組合基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 德信萬保貨幣市場基金 11.96180 11.96170 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.81630 10.81580 0.00050 0.00462 德信數位時代基金 29.06000 29.24000 -0.18000 -0.61560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.40840 10.39300 0.01540 0.14818 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.34630 10.33510 0.01120 0.10837 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69140 11.69130 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.72000 14.86000 -0.14000 -0.94213 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.02000 18.07000 -0.05000 -0.27670 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.29210 10.26280 0.02930 0.28550 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.24070 15.11990 0.12080 0.79895 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.21640 8.21670 -0.00030 -0.00365 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10630 11.11590 -0.00960 -0.08636 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.82160 11.77770 0.04390 0.37274 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.64130 13.57310 0.06820 0.50246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.86000 16.83000 0.03000 0.17825 摩根中小基金 22.49000 22.57000 -0.08000 -0.35445 摩根中國A股基金 14.51000 13.98000 0.53000 3.79113 摩根中國A股基金(美元) 11.40000 11.00000 0.40000 3.63636 摩根中國亮點基金 13.31000 12.97000 0.34000 2.62143 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.60130 11.36620 0.23510 2.06841 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.67690 12.40700 0.26990 2.17538 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.87520 9.68720 0.18800 1.94071 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.28970 13.02060 0.26910 2.06673 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.11510 14.79540 0.31970 2.16081 摩根台灣金磚基金-累積型 19.14000 19.22000 -0.08000 -0.41623 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.14000 19.22000 -0.08000 -0.41623 摩根台灣增長基金 48.06000 48.27000 -0.21000 -0.43505 摩根平衡基金 27.18000 27.25000 -0.07000 -0.25688 摩根全球α基金 18.39000 18.47000 -0.08000 -0.43313 摩根全球平衡基金 15.37360 15.40920 -0.03560 -0.23103 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46260 9.44150 0.02110 0.22348 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.47610 10.44680 0.02930 0.28047 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.94810 9.92920 0.01890 0.19035 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38420 11.35880 0.02540 0.22362 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.10880 10.08960 0.01920 0.19029 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74450 10.72200 0.02250 0.20985 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.02290 13.99340 0.02950 0.21081 摩根亞洲基金 57.28000 57.00000 0.28000 0.49123 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.44480 8.41400 0.03080 0.36606 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88930 9.85220 0.03710 0.37657 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78510 8.75700 0.02810 0.32089 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57260 12.52680 0.04580 0.36562 摩根東方內需機會基金 18.15000 18.06000 0.09000 0.49834 摩根東方科技基金 31.89000 31.83000 0.06000 0.18850 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736 摩根金龍收成基金 21.92000 21.41000 0.51000 2.38206 摩根第一貨幣市場基金 15.11000 15.10990 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.26000 13.15000 0.11000 0.83650 摩根新金磚五國基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 摩根新絲路基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 摩根新興35基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 摩根新興日本基金 22.56000 22.62000 -0.06000 -0.26525 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30450 7.32210 -0.01760 -0.24037 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55250 9.55250 0.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41440 9.43950 -0.02510 -0.26590 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.90470 10.93100 -0.02630 -0.24060 摩根新興科技基金 52.49000 52.78000 -0.29000 -0.54945 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66700 8.71760 -0.05060 -0.58043 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.36810 9.42780 -0.05970 -0.63323 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.86890 8.93350 -0.06460 -0.72312 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.14620 10.20550 -0.05930 -0.58106 摩根龍揚基金 32.75000 31.98000 0.77000 2.40775 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 摩根環球股票收益基金-累積型 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25030 9.23420 0.01610 0.17435 摩根總收益組合基金-累積型 11.31090 11.29120 0.01970 0.17447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.08490 10.05070 0.03420 0.34027 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.37570 10.37510 0.00060 0.00578 聯邦中國龍基金 24.81000 24.87000 -0.06000 -0.24125 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.25490 12.18370 0.07120 0.58439 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.41670 11.35010 0.06660 0.58678 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.33620 10.26440 0.07180 0.69951 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33160 10.27090 0.06070 0.59099 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.68200 9.62560 0.05640 0.58594 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75960 8.69880 0.06080 0.69895 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.93580 10.02330 -0.08750 -0.87297 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.99160 10.06160 -0.07000 -0.69571 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.67420 9.68740 -0.01320 -0.13626 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82030 9.81620 0.00410 0.04177 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.29690 9.30960 -0.01270 -0.13642 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.43510 9.43110 0.00400 0.04241 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.15880 11.20470 -0.04590 -0.40965 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.89810 10.93920 -0.04110 -0.37571 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.07960 10.10140 -0.02180 -0.21581 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.42840 10.47100 -0.04260 -0.40684 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.16740 10.20580 -0.03840 -0.37626 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.40650 9.42690 -0.02040 -0.21640 聯邦金鑽平衡基金 22.39710 22.44140 -0.04430 -0.19740 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.38680 9.35290 0.03390 0.36245 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.69030 9.63810 0.05220 0.54160 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.35700 9.32320 0.03380 0.36254 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.66670 9.61460 0.05210 0.54188 聯邦貨幣市場基金 13.19600 13.19580 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.30750 16.28500 0.02250 0.13816 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.34490 12.32910 0.01580 0.12815 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.72940 11.67980 0.04960 0.42466 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.20010 11.15250 0.04760 0.42681 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.03700 12.04030 -0.00330 -0.02741 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.15990 11.14710 0.01280 0.11483 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47880 10.48220 -0.00340 -0.03244 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.52730 8.51750 0.00980 0.11506 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.17000 34.35000 -0.18000 -0.52402 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.53000 16.79000 0.74000 4.40739 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.11000 17.40000 0.71000 4.08046 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.97000 11.48000 0.49000 4.26829 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.82000 15.82000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.96000 14.90000 0.06000 0.40268 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.27000 14.16000 0.11000 0.77684 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.49000 14.37000 0.12000 0.83507 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.26000 15.13000 0.13000 0.85922 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.18000 20.18000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.27000 18.28000 -0.01000 -0.05470 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.80000 18.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.57000 17.57000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 聯博貨幣市場基金 15.01970 15.01950 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.61310 10.61520 -0.00210 -0.01978 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.58350 13.59670 -0.01320 -0.09708 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.37120 7.37260 -0.00140 -0.01899 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------