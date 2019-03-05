[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/03/04 108/02/27 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 16.59000 15.31000 1.28000 8.36055 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.42000 29.00000 2.42000 8.34483 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.73000 40.39000 3.34000 8.26937 富邦深証100基金 10.40000 9.92000 0.48000 4.83871 國泰富時中國A50基金 21.21000 20.44000 0.77000 3.76712 群益深証中小板基金 12.78000 12.36000 0.42000 3.39806 元大標智滬深300基金 18.26000 17.68000 0.58000 3.28054 復華滬深300 A股基金 23.76000 23.04000 0.72000 3.12500 元大上證50基金 32.86000 31.88000 0.98000 3.07403 富邦上証180基金 32.07000 31.19000 0.88000 2.82142 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.80000 21.26000 0.54000 2.53998 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.21000 32.39000 0.82000 2.53165 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.79000 30.11000 0.68000 2.25839 群益那斯達克生技基金 23.30000 22.97000 0.33000 1.43666 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.63000 9.50000 0.13000 1.36842 瀚亞高科技基金 57.67000 56.91000 0.76000 1.33544 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.15000 35.68000 0.47000 1.31726 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.10000 16.88000 0.22000 1.30332 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.87000 26.54000 0.33000 1.24341 合庫台灣基金 10.71000 10.58000 0.13000 1.22873 富邦恒生國企ETF基金 21.75000 21.49000 0.26000 1.20987 台新中國通基金 42.50000 42.00000 0.50000 1.19048 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.18050 18.95780 0.22270 1.17471 凱基台灣精五門基金 19.99000 19.76000 0.23000 1.16397 台新台灣中小基金 33.09000 32.71000 0.38000 1.16172 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.78130 18.57420 0.20710 1.11499 元大日經225基金 27.45000 27.15000 0.30000 1.10497 瀚亞菁華基金 21.64000 21.41000 0.23000 1.07426 元大標普500單日正向2倍基金 32.69000 32.35000 0.34000 1.05100 兆豐國際國民基金 22.16000 21.93000 0.23000 1.04879 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------