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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/03/04  108/02/27  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.59000   15.31000   1.28000    8.36055
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.42000   29.00000   2.42000    8.34483
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.73000   40.39000   3.34000    8.26937
富邦深証100基金                                                  10.40000    9.92000   0.48000    4.83871
國泰富時中國A50基金                                              21.21000   20.44000   0.77000    3.76712
群益深証中小板基金                                               12.78000   12.36000   0.42000    3.39806
元大標智滬深300基金                                              18.26000   17.68000   0.58000    3.28054
復華滬深300 A股基金                                              23.76000   23.04000   0.72000    3.12500
元大上證50基金                                                   32.86000   31.88000   0.98000    3.07403
富邦上証180基金                                                  32.07000   31.19000   0.88000    2.82142
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          21.80000   21.26000   0.54000    2.53998
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.21000   32.39000   0.82000    2.53165
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            30.79000   30.11000   0.68000    2.25839
群益那斯達克生技基金                                             23.30000   22.97000   0.33000    1.43666
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.63000    9.50000   0.13000    1.36842
瀚亞高科技基金                                                   57.67000   56.91000   0.76000    1.33544
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      36.15000   35.68000   0.47000    1.31726
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     17.10000   16.88000   0.22000    1.30332
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.87000   26.54000   0.33000    1.24341
合庫台灣基金                                                     10.71000   10.58000   0.13000    1.22873
富邦恒生國企ETF基金                                              21.75000   21.49000   0.26000    1.20987
台新中國通基金                                                   42.50000   42.00000   0.50000    1.19048
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.18050   18.95780   0.22270    1.17471
凱基台灣精五門基金                                               19.99000   19.76000   0.23000    1.16397
台新台灣中小基金                                                 33.09000   32.71000   0.38000    1.16172
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.78130   18.57420   0.20710    1.11499
元大日經225基金                                                  27.45000   27.15000   0.30000    1.10497
瀚亞菁華基金                                                     21.64000   21.41000   0.23000    1.07426
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.69000   32.35000   0.34000    1.05100
兆豐國際國民基金                                                 22.16000   21.93000   0.23000    1.04879
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