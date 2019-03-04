【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到 228 連假期間美股走高激勵，台股今日早盤小幅開高，不過隨後台積電股價震盪走低，衝擊半導體類股表現，大立光早盤一度大漲超過３％，不過也持續遭遇賣壓回吐漲幅，雖然中國股市大漲短暫支撐台股，不過依舊難抵權值股疲弱，加權指數收盤下跌 0.38%，失守５日線。

《國際金融市場焦點分析》

上週末中國證監會發布設立科創板相關規則辦法，預計最快 7 月正式開板，同時市場預期川普、習近平兩人最快有望在 3 月中旬簽署貿易協議以結束貿易戰，激勵今日中國股市開高走高，大金融、白酒以及視聽器材板塊領漲指數，上証指數一度大漲超過 3%，站上 3090 點，不過午後券商股再度跳水，拖累權重股同遭獲利了結賣壓，茅台轉為收跌近１％，指數也因此收歛大部分漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

中美雙方有望於 3 月簽署貿易協議，加上 OPEC 減產有望帶動原油市場供給過剩狀況緩解，推動輕原油期貨一度上漲近 58 美元，不過受到美國 ISM 製造業指數下跌至 54.2 不如市場預期，密西根消費者信心指數終值較前值下滑影響，導致輕原油期貨於台灣連假期間回檔，整體而言在台灣連假期間輕原油期貨仍上漲 0.54%；聯準會調整通膨目標，市場解讀為鷹派，帶動黃金及白銀期貨同步走跌。

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