蘇澳硫酸鉀產能停擺 東鹼去年Q4獲利季減5成 單季EPS 0.26元

東鹼 (1708) 去年第四季宜蘭蘇澳廠區因鹽酸氣、粉塵違反空氣污染防治法遭裁罰，硫酸鉀因此停工，也影響獲利表現，單季營收 7.64 億元，季減率 33.39%，毛利率降至 14.87%，較前一季減少 13.04 個百分點之多，營益率 3.02%，亦較前一季大減 11.91 個百分點，單季稅後淨利 5200 萬元，季減達 51.85%，每股盈餘 0.26 元。東鹼 5 成營收來自於硫酸鉀、純鹼代理占營收比重約 20%，以及散裝航運占了 26%，宜蘭蘇澳廠為硫酸鉀主要的生產基地，去年增設 2 條新生產線，由原先 12 條增至 14 條，惟先前 12 條硫酸鉀產線因儲糟設置許可問題自去年 10 月中上旬停工，以庫存銷售為主。



硫酸鉀產能停工，衝擊到東鹼去年第四季營運表現，全年營收 40.68 億元，毛利率 25.60%，較前年減少 3.02 個百分點，營益率 12.74%，較前年減少 1.62 個百分點，稅後淨利 3.51 億元，年減率 28.44%，每股盈餘 1.74 元，係為 2010 年以來新低。



2015～2017 年連續三年東鹼股利保持 1 元水準，2015、2016 年為現金股息、股票股利各半，去年全數為現金股息，上述年度每股盈餘 2.48 元、2.98 元以及 2.44 來看，盈餘分派率 4 成、33.56%、4 成。

