環保署撤回宜蘭廠停工原處分 東鹼：遵照宜蘭縣輔導整頓中

東鹼 (1708) 去年蘇澳廠區因鹽酸氣、粉塵違反空氣污染防治法遭裁罰，硫酸鉀產線未能取得操作許可而停工，行政院環保署訴願審議會決定撤銷原處分，後續請宜蘭縣政府適當處理。東鹼表示，蘇澳廠會遵照宜蘭縣輔導整頓中，期工廠製造符合環保法規要求，至於後續復工作業、申請流程，以宜蘭縣決議為依歸。東鹼 5 成營收來自於硫酸鉀、純鹼代理占營收比重約 20%，以及散裝航運占了 26%，宜蘭廠為硫酸鉀主要的生產基地，產線數 14 條，全產的話，年產能約 15 萬噸。



宜蘭廠產線停工影響，致使硫酸鉀產銷受到影響，去年 10 月之後，東鹼營收均不及 3 億元，10 月當月營收為 2.88 億元，11、12 月更降至 2.45 億元、2.31 億元，第四季營收 7.64 億元，季減率 33.39%，硫酸鉀主要副產品鹽酸係為半導體業廢水酸鹼中和重要的化學品，即便宜蘭廠停擺，東鹼以進品鹽酸供應給國內業者，降低電子業廢水處理供應鏈的影響性。