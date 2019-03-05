【永豐期貨】台指選擇權盤前－開高走低 台股失守五日線下跌39點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 49 點至 10312 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 37.88 點，電子期逆價差擴至 - 1.88 點，金融期逆價差縮至 - 1.21 點。現貨部分，三大法人買超 11.58 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5416 口至 24985 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 8374 口至 51587 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 11337 口至 16661 口。

上週五美股結束跌勢而收高，而消息傳出新一輪川習會將在 3/27 登場，激勵週一日韓股市早盤跳高開出，不過受 MSCI 宣布調高 A 股權重吸金，以及指數逼近年線關卡影響，週一台股不漲反跌，失守 5 日線，盤面上各類股族群皆承受漲多回檔修正壓力，午盤過後承接買盤進場推升指數縮歛跌幅，終場加權指數下跌 39.29 點或 0.378%，收在 10349.88 點，成交量能 1377.1 億，較前一日增加 1.49 億。整體而言，隨著中美貿易戰緩和的期待，陸股強漲站上 3000 點大關，也激勵亞洲股市普遍走高，但台韓股市由於一二月漲幅較高，加上 MSCI 資金調高 A 股權重帶來的資金撤出影響反倒走低，技術面觀察，週一日 KD 指標形成高檔死亡交叉，台股短線呈現漲多拉回，不過若國際股市氛圍持續樂觀，中長線仍將有利多方發展。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.44 降至 1.24，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.15% 升至 11.89%，賣權平均隱含波動率由 14.77% 升至 15.73%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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