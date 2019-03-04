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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          82346         0    00637L 元大滬深300正2        -50217         0  
00677U 富邦VIX                 9645         0    00633L 富邦上証正2           -10919         0  
00634R 富邦上証反1             2993         0    00655L 國泰中國A50正2         -7713         0  
2892   第一金                  2610     -3160    00739  元大MSCI A股           -7632    -43546  
00638R 元大滬深300反1          1789         0    2408   南亞科                 -5749     -5261  
2002   中鋼                    1652     17053    0056   元大高股息             -5402    -67387  
2618   長榮航                  1548      8890    2882   國泰金                 -4798    -21875  
00672L 元大S&P原油正2          1442         0    1605   華新                   -4404    -16060  
00656R 國泰中國A50反1          1317         0    2891   中信金                 -3724    -17864  
2515   中工                    1271      2281    2317   鴻海                   -3306     -4760  
2353   宏碁                    1262       760    3037   欣興                   -2939      8891  
2409   友達                    1254    -69005    2883   開發金                 -2896    -20006  
2308   台達電                  1131      7642    00636  國泰中國A50            -2835    -66187  
00693U 華頓S&P黃豆              990         0    2888   新光金                 -2605    -14348  
2439   美律                     888      1574    2886   兆豐金                 -2500     -7152  
2376   技嘉                     854      7829    1216   統一                   -2393      1581  
0050   元大台灣50               726     -3219    2881   富邦金                 -2285    -22573  
3576   聯合再生                 663      -440    2330   台積電                 -2233     30527  
2610   華航                     636    -10540    5880   合庫金                 -2184      5281  
2449   京元電子                 622      2115    2337   旺宏                   -2105    -12274  
2890   永豐金                   613     14357    2344   華邦電                 -1770        67  
2368   金像電                   584      2653    006206 元大上證50             -1630         0  
3481   群創                     582      9398    1402   遠東新                 -1584     -1298  
2812   台中銀                   542     -2831    2885   元大金                 -1394     16163  
2498   宏達電                   540     -2771    2887   台新金                 -1304    -13590  
3711   日月光投控               456        99    2880   華南金                 -1294      2289  
6116   彩晶                     445      5979    3049   和鑫                   -1250      -211  
2316   楠梓電                   353       592    6278   台表科                 -1113      1818  
9904   寶成                     344      7730    00639  富邦深100              -1105     -4252  
00648R 元大S&P500反1            323         0    1303   南亞                   -1102     -4007  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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