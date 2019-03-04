中國對美讓步過大恐傷經濟 陸學者：怎對共產黨員和人民解釋？

外媒報導稱，美中兩國已接近達成貿易協議狀態；對此，中國學者認為，中方仍需考慮尊嚴問題，若對美方讓步過大，恐導致經濟混亂，「屆時怎對共產黨員和人民解釋？」

據傳美中雙方已接近達成貿易協議狀態，若北京當局願意承諾，加強保護智慧財產權、大量購買美國商品，並降低關稅及相關限制，美方就可能取消去年以來，對中國輸美商品加徵的大部分關稅。

報導指出，有鑑於美中雙方談判進展順利，美國總統川普和中國國家主席習近平，可望於 3 月 27 日舉行峰會，正式達成貿易協議；不過，川普和北韓領導人金正恩的「川金二會」以破局告終，也讓外界擔憂，若川普對貿易協議不滿，亦可能讓「川習會」破局。

對外經貿大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉，在接受路透社採訪時表示，習近平或許會給予強化知識產權保護、增加購買美國商品等承諾，但不太可能抑制國有企業在經濟上的影響力。

屠新泉指出，「我們擔心這場衝突會擴散至其他領域，甚至影響中國與西方的關係，所以我們要對其加以控制，但未必能解決所有問題。」

中國國際經濟交流中心 (CCIEE) 研究員張煥波說，中國不會同意廢除對國有企業的補貼，但可能會取消「扭曲市場」的補貼，以符合世界貿易組織 (WTO) 規範。

中國國務院參事、人民大學美國研究中心主任時殷弘則強調，中國仍須關注「自身尊嚴與權威」，若中方對美方讓步過大，恐導致經濟混亂，「屆時怎對共產黨員和人民解釋？」