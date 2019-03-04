〈群益期貨〉川普左砲油價，右轟升息，不順心的都挨打了

川金會破局，沒有達成任何協議，既沒有達成協議，卻又感覺會談很溫暖，這也只有川普作風才有的，他在記者會有一段是記者提問是否會有軍演，川普說那挺花錢的，但也暗指韓、日必須要自己保護自己，不應該靠美國保護，兩國應該是看得懂，要多向美國買些武器，但又不必大費周章的在太平洋上展示軍力，舉行軍演，美、日、韓軍演暫停，日圓貶值、日股上漲，川金會由利空轉型為利多。

政治圈圍繞著川普打轉，石油也是，川普嫌油太貴了，那怕是 OPEC + 減產執行到下半年，油價還是應聲下挫，這還不夠，最近被川普嫌棄的對象還有美國聯準會主席鮑威爾、美元太過於強勢，另外，川普也提到了中美貿易談判上，中國在國企補貼上有所退讓，美方可能會取消部分制裁性關稅，而中國也提出對汽車、農產品等關稅的調降或取消，黃豆、玉米、小麥上週五拉尾盤，史上最強投顧老師的資訊憾動著「全」市場敏感神經。

川普內外鬆緊不一，上週美國眾議院以 245:182 票決定通過阻止川普緊急狀態議案，其中有 13 名共和黨議員跑票，案再送參院表決，參議院共和 53 席對民主 47 席（2 席無黨籍)，只要有 4 名跑票即可獲得通過，若是通過，川普揚言要動用總統否決權，在 2020 年總統選舉前，美墨高牆還是要蓋的，川普眼下最大的敵人是民主黨議員及跑票的黨內同志，而在中美貿易談判上，不論是對關稅、華為的態度都出現大轉變，市場反應 3 月中旬的川習會將有好事發生了。

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