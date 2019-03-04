霹靂去年每股盈餘2.02元 擬配發0.8元現金股利

霹靂 (8450) 公佈 2018 年財報數字，全年合併營收 6.66 億元，年成長 4.63%，稅後淨利 1.04 億元，每股盈餘達 2.02 元。董事會亦通過配發現金股利 0.8 元，現金殖利率為 3.96%，並正式設置公司治理主管。霹靂指出，去年海外市場經營有成，佔總營收達 16%，年增 67%，主要來自台日聯手製作奇幻武俠布袋。霹靂財務長郭宗霖表示，「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」的相關收入及大陸市場各項收入成長，今年霹靂更將持續海外市場的拓展。



去年適逢霹靂布袋戲劇集的男主角「素還真」出道滿 30 週年，以霹靂一哥素還真為主角的霹靂劇集已持續創作達 30 年，超過 70 部、2600 小時以上的劇集，是台灣最長壽的 IP，更是最有價值的 IP。霹靂去年不僅推出「還真三十」計畫拓展品牌行銷，更榮獲「總統創新獎」及金氏世界紀錄認證，並代言「台灣義行獎」，進一步發揚台灣文創品牌真價值。



郭宗霖指出，多元化及國際化將是霹靂未來發展的兩大重點。「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」系列的成功，印證以布袋戲形式發展多元 IP 並走向國際市場的可行性。代表以布袋戲形式做多元 IP 及國際市場發展的機會。1 月 23 日全新霹靂劇集「刀說異數」是霹靂以數位發行正式走向線上平台的作品，今年霹靂也將全力發展自己的線上發行平台，並強化戲迷的觀影品質、社群經營及更多的互動連結。