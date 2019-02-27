【安聯投信】台股周線連三紅、月線連二紅

27 日台股受到四天長假以及短線上漲多回檔壓力，買盤縮手，致使指數在高檔平盤狹幅震盪，個股表現，終場以下跌 2.38 點，收在 10389.17 點。台股在訂單回溫、新應用題材發酵以及外資持續買超支撐下，周線連三紅，月線大漲 456.91 點、連二紅；成交量為 1336 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來受惠貿易戰協商、美國聯準會降息步調趨緩，以及整體產業第一季利空紛紛被市場吸收後，年初迄今台股漲幅達 6% 以上，櫃買指數甚至漲幅達 10% 以上，而且隨著交易升溫，成交量也逐漸回溫、來到 1300 億元到 1400 億元。

在技術面，廖哲宏表示，隨著指數迫近年線，以及許多個股短期漲多，短期難免面臨獲利了結賣壓。不過，在資金動能上，外資仍持續維持買超，對穩定盤勢和投資信心扮演一定作用。根據證交所統計，27 日外資仍買超台股 45.24 億元，近一周三個交易日，外資累積買超 217.4 億元，顯示資金面仍持續偏多。

在題材面，廖哲宏表示，MWC(世界行動通訊大會) 正式登場，延續我們先前看法，三星、華為、小米紛紛推出摺疊手機，新科技應用料將持續為相關產業挹注新的潛在成長動能；此外，多鏡頭、全面屏、5G 也成為本次 MWC 的重點，未來新的應用發展對於產業的影響和貢獻亦值得持續關注。

廖哲宏表示，近期隨著 iPhone 降價，以及 Android 紛紛推出新產品，短期手機的需求有所回升，整體而言，我們認為智慧型手機全年出貨成長不易，投資聚焦仍以新功能以及產值增加的應用為主。另一方面，隨著許多公司陸續公布 2018 年財報以及今年預計配發的現金股利。殖利率將成為第二季投資人聚焦的重點之一。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，就資產配置的角度，今年展望良窳仍是關鍵依據，個股所屬產業回補動能高低是短期的重點之一。5G、AI、雲端大數據、高速運輸、汽車電子、漲價元件 (ABF、COF)、電子產品新規格與高解析 IC 業者仍為電子類股的多方主軸；在傳產部分，方向上大致看好紡織、電動自行車、電動車相關表現，原物料表現則取決於原油走勢與庫存回補動能而定。

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