【富蘭克林】聯準會放鴿，全球股市歡慶

聚焦新興債及美國平衡型基金，股債均衡抗波動

投資人樂觀看待美中達成貿易協議、國會就支出法案達成協議避免政府再度停擺，以及聯準會會議紀錄確認鴿派基調，美股上漲帶動全球股市二月收紅。歐洲區內經濟動能好壞不一，英國退歐進展反覆、西班牙提前大選等利空干擾，所幸歐洲央行官員表示推出新一輪的長期抵押貸款，激勵歐股反彈。新興市場則在經濟數據錯綜、經濟成長前景擔憂仍在的情形下，各區域股市漲跌互見。總計二月以來台灣金管會證期局核備的 1,032 檔境外基金 (股、債均含) 平均上漲 2.29%；其中 780 檔股票型基金平均上漲 2.87%，234 檔債券型基金平均上漲 0.55% (理柏資訊，台幣計價至 2/25)。

原定 3/1 到期的美中休戰期限獲得延長，加上聯準會維持偏鴿派的政策基調，帶動全球股債資產齊揚，3 月初中國兩會可望推出新的刺激政策，有助維繫盤面樂觀氛圍，在美股並未出現帶量長黑之前，建議投資人可維持偏多操作，三月中旬之後留意股市可能利多出盡、回歸基本面行情，擔心股市震盪者可先透過債券或平衡型基金參與，並留意股市逢回加碼機會。核心配置首選新興當地貨幣債券型基金，掌握當地改革、高債息及匯兌收益空間，搭配側重能源等價值股的美國平衡型基金，積極部位留意人民幣升值、MSCI 資金行情與三月初兩會政策利多簇擁，首選大中華與新興亞洲中小型股票基金，以及生技、科技、天然資源與黃金產業型基金的區間操作機會。

主要股票暨產業型基金：美股延續一月反彈行情 科技股帶頭衝

美中貿易休戰期間延長及聯準會鴿派態度，提振美股及美國中小股市基金上漲 4.22% 及 6.04%，引領全球股市二月上揚 3.81%。新興股市基金平均上漲 1.96%，各區域股市中亞股表現優於拉丁美洲及東歐，大中華股市尤佳上漲 6.01%，受到滬深股通北向資金一月淨流入金額 607 億人民幣創單月新高、今年來截至 2/22 累積流入金額已達 1121 億，且 2/28 MSCI 將公佈是否將 A 股納入指數因子由 5% 提高至 20%，資金行情加上兩會前投資人期待政策利多激勵股市勁揚。印度股市反應對於後續國會大選不確定性的擔憂，以及印度與巴基斯坦緊張關係，二月僅小漲 0.29%。市場擔憂美國再度加重對俄羅斯制裁，東歐股市下跌 0.64%。拉丁美洲股市歷經 1 月份大幅高檔拉回，且投資人觀望退休金改革法案進展，二月下跌 1.27%。

產業方面，科技業財報報喜，摩托羅拉解決方案公司、半導體股 Skyworks、網路設備製造商思科系統、NVIDIA 等財報強勁推升股價勁揚，Microchip 科技預期本季將為公司循環底部帶動市場信心，推升半導體股走高，引領科技基金二月上揚 6.23%。美中貿易角力及聯準會縮表將近尾聲，十年期公債殖利率橫盤整理激勵公用事業上漲 4.98%。沙烏地和俄羅斯暗示將加大減產力度、美中貿易談判正面發展與全球股市上漲等因素，激勵能源基金上漲 3.08%。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，股市自今年以來的強勁反彈可能觸發獲利了結賣壓導致回檔壓力，惟中國兩會政策與美中貿易情勢發展若有持續利多消息，搭配外資資金回流，將有助中國與新興股市延續反彈走勢。相較亞洲大型企業因營收來源較為廣泛、受成熟市場等全球需求變動影響較深，亞洲小型股更受到當地經濟環境影響，包含國內需求、人口結構、當地政府政策變動等，亞洲小型股的產業集中在科技、消費性耐久財、輕型工業、醫療保健等類股，營收來源更加側重於亞洲當地的內部需求，符合現階段政策作多、亞洲消費勢力抬頭的趨勢，其中潛在龐大資本增值空間值得投資人長線角度佈局。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，科技支出已成為各行各業欲維持競爭力的必要投資，雲端運算、物聯網、電子商務、人工智慧等趨勢仍具成長空間，此外，科技產業相較於多數產業有較高的利潤率且資產負債表健康。2019 年美國景氣及企業獲利成長動能面臨放緩壓力，加上流動性趨緊，科技股波動度將加大，基金精選具有獨特地位、能夠從科技長線成長趨勢及創新中取得優異成長及獲利能力的科技公司，次產業中看好應用軟體及網路產業。

主要債券及平衡型基金：美國股債齊揚 漲勢不孤單

美國經濟數據好壞參半，二月消費者信心回暖，一月通膨年增速高於預期，但為 2017 年六月以來最低增幅，溫和通膨加上美中貿易談判有望取得進展，避險情緒降溫提振美股及高收益債表現，美國平衡型及美國高收益債月漲 2.84% 及 1.35%。歐洲經濟動能疲軟，歐盟委員會下調歐元區經濟成長預估，義大利零售銷售及工業生產下滑，西班牙議會未通過預算案，將在 4/28 提前舉行大選，歐債基金下跌 0.46%。新興市場當地貨幣債下跌 0.37%，南非國營電廠 Eskom 面臨資金流動性壓力，惟後續獲得政府有條件注資，俄羅斯深陷美國新制裁疑慮等利空衝擊，所幸巴西總統出院且退休金改革法案預計於 2/20 送至國會的消息提振市場信心，印度央行意外降息一碼至 6.25% 欲刺激國內投資，跌勢略收斂。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，隨著今年以來的強彈，新興國家美元主權債利差已然下降，接下來宜留意若利多鈍化之續揚空間可能有限。然而另一方面，新興國家當地公債中仍有些具有高殖利率及當地政經改革契機，例如巴西的退休金改革計畫已送至國會審議，而阿根廷政府也有積極作為欲穩定金融市場；印度和印尼雖然將舉行大選，但印尼政府嚴謹的財政政策受市場好評，印度莫迪總理過去幾年進行的改革也將持續有長期的正面效應，策略上建議可留意新興國家當地公債機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，聯準會鴿派態度、經濟穩健增長將為信用債提供良好的風險胃納。此外，儘管 2019 年美國企業獲利在稅改效益的遞減後下滑，但觀察美國就業市場緊俏，消費動能仍舊強勁，企業基本面仍舊良好，投資團隊檢視精選良好的資產負債表及償債能力的企業，提高投資組合在景氣循環後期可能的衝擊。產業方面，股票側重景氣循環的金融及醫療業為主，債券端則透過增加投資級債及公債因應未來的波動環境。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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