【華冠投顧】 MSCI季度調整，台股高檔震盪，小跌2點!

股昨日持續漲多震盪小跌，台股今臨 MSCI 季度調整今盤後生效以及 228 四天連假，盤勢震盪整理，終場下跌 2 點，10389 作收，成交量 1335 億元，周漲 66 點連三紅，月線漲 456 點，連二紅。

本週台股漲到 10416 點創高，波段漲 1097 點，漲幅已逼近 12%，若繼續向上追高或重壓風險增加，非明智之舉，加以近期類股輪動速度明顯加快，在此操作務必留意風險與利潤考量。近日很多個股出現大幅震盪，或昨日強今日弱，或當天開高走低，大家操作務必謹慎，今日重災區在被動元件族群，由於市況清淡，Q1 價格下滑 25%，估 Q2 跌幅 10%，國巨 (2327)，華新科(2492)，信昌電(6173)，禾伸堂(3026) 及大毅 (2478) 等重挫，跌幅逾半根停板。強勢股多半是之前沒什麼漲在整理的個股，例如環科（2413）車用與 5G 題材發酵，元月營收大幅成長 34.02%，比去年 15.07%，股價大漲近 8%。

建議: 個股漲多逢高獲利調節一趟，勿追高，避開高檔震盪整理風險，多擁抱現金，降低持股比重，等待整理完，再擇機逢低全力進場。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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