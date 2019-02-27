【華冠投顧】《全新》守的漂亮《光學&被動》大功告成

多頭沒變心 布局新一輪《蓄勢待發》股

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過大盤在創新高的同時，"委賣張數" 也攀升到高檔水準，原因大致為：(1) 波段累積漲幅已大；(2) 美股逢高遇壓，市場擔心美中貿易協商利多出盡；(3) 長假賣壓；(4) 指數逼近去年 10/11 向下缺口和年線雙重反壓。另在 Line@也提醒「現階段面臨的 "年線"、"缺口" 雙壓比起本月上旬面臨的 "半年線"、"頸線" 雙壓具備更高的位階，因此整理時間、震盪空間可能會比當時拉長拉大」。

今天亞股早盤普遍位於盤上震盪，台股則因上列因素以致走勢稍弱，不過好的是大盤與 OTC 指數成交量同步急降（排除 MSCI 季度調整最後一盤爆出的 280 億元大量），暗示短線籌碼沉澱朝向正面發展。終場大盤 - 2 點，OTC 指數 + 0.34%，同步有守五日線。

台股短線可能需要休息整理，但從大架構來看，美股高檔不見爆量出貨現象，台股本身又擁有融資在低檔、融券在高檔的優勢（傳統 3 至 4 月具備融券強迫回補力道），因此後市仍有創高潛力。

惟震盪過程的個股操作難度將提升，儘勿去追已經急漲過的熱門股，找 "整理到量極縮守支撐" 的個股，才能「下檔風險易守、上檔獲利可期」。

＜光學族群＞

週一 (2/25) 昇楷分析光學族群只要領頭羊《3008 大立光》、《3406 玉晶光》有守當日利多之低點，整個族群便還有戲。

今日兩檔領頭羊隨著大盤回測五日線後開始逆勢拉抬並由黑翻紅，依舊力守本週一利多低點之上，《3406 玉晶光》甚至創收盤新高，二線股當中亦有《3362 先進光》創波段新高。

不過考量到大盤進入整理結構且指標股短線技術面又過熱，為讓資金運用更有效率，因此昇楷帶學員先把 "光字輩個股" 全部獲利下車，本波操作『光學』族群大功告成。

＜被動元件族群＞

今日媒體刊載「被動元件龍頭《2327 國巨》近期產能利用率僅三成，首季產能利用率僅約四、五成」之利空消息，導致三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》及多數二線股同步下挫。

農曆年前佈局的被動元件個股，於二月中上旬急拉後震盪續創今年新高時，昇楷在 "盤後影音" 及 "盤後分析文" 提醒大家「逢高賣出一半，確保這次操作賺定了，另一半就設定 "移動停利點"，看市場要讓咱們賺多少」。今天的利空效應導致《3026 禾伸堂、6173 信昌電》盤中跌破設定的 "移動停利點"，故帶學員全數獲利下車。

今天被動元件族群個股普遍修正至上揚月線附近，邏輯上 "如果" 今天是藉由長假效應及產業利空進行甩轎，那麼下週一理應見到成交量急速萎縮的現象（代表浮額用一天時間就消化掉了），見到這個現象就有再次尋找上車時機的條件，以《2327 國巨、2492 華新科》為觀察重點。

＜新一輪潛力股＞

年前帶學員切入並免費提供給大家的【年後多方口袋名單】，在『被動元件』、『光學』、『蘋概』紛紛獲利放口袋後，資金轉而卡位新一輪整理到 "量極縮守支撐" 之蓄勢待發股。

2/20 介紹過物聯網《館長》、今日帶學員卡位的《呷飽沒》，是近日整理末段跡象明顯之標的，今日昇楷會於 "盤後影音" 持續追蹤《館長》並介紹新的潛力股《呷飽沒》，不要忘了收看哦！

此外，部分『汽車零組件』及傳產族群也有輪動到的機會，歡迎加入昇楷 Line@ 投資園地，趕緊跟上佈局新一輪《蓄勢待發》股的腳步。

＜蘋概 (煥然一新)2455 全新＞

年前介紹的蘋概股《3105 穩懋》、送給大家的【年後多方口袋名單】NO.1《6153 嘉聯益》、NO.3《3406 玉晶光》於年後全數打出 "紅不讓"，如果錯過了這些蘋概股，昇楷於 2/11 也請大家鎖定低基期 5G 蘋概股《2455 全新》(煥然一新)。

2/25《2455 全新》一度 + 6% 再創新高 74.5，當時請好朋友自行決定停利點，然而經過這兩天跟著大盤震盪整理後，又見成交量極縮、守上升趨勢線的情形，防守過程可圈可點。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。