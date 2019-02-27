【華冠投顧】櫃買年過不去、月線支撐要有守

鍾騏遠分析師

盤勢分析》》

美國聯準會主席的一番話，點明兩件重要的事情，一是美中貿易談判如果再不和解，就會開始影響美國的經濟表現。另一件事就是聯準會的縮表動作，將會持續進行。從股市的走勢來看，美國也開始傾向和解的方向，否則將會讓美國經濟走入衰退。因此，如果 3 月底美中簽訂 MOU，中國將會擴大採購美方產品，美股後續移動高點，將會來到 28,000 點。這對於全球經濟而言，將會是歷年來最大利多效應。

台股方面雖然櫃買指數不願跨過年線反壓，但是量能縮減、修正乖離，拉回之後反倒是長線佈局的機會。時序進入第一季末，去年的財報結果將會陸陸續續公佈，雖然是已發生過的事實，但是財報結果符不符合，仍會影響股價的表現。接著，台股將會走一波殖利率行情，許多跌深的公司，是否會靠著發放現金股利，來拉抬股價表現，將會是 228 連假之後的觀察重點。

類股表現》》

今天類股多數拉回整理，僅遊戲、生技出現多方買盤，其它多數都是跌深反彈，或是整理後表態拉斜率。強勢股有 3049 和鑫、1795 美時、以及 3292 鈊象，另外大型股的跌深反彈則有 2312 金寶、2601 益航等。而飆股則有 5340 建榮，股價持續攻高漲停價位，自起漲以來，短線漲幅已超過六成空間，今天量能持續過高，後續仍有機會續強表現。