【華冠投顧】幸運星- 1月鑽、2月鑽……3月持續要大鑽！！……

林幸蓉 分析師

焦點個股：3049 和鑫、1795 美時、2327 國巨、2492 華新科、2301 光寶科

今日台股依然是人工盤【外行看熱鬧追追追 + 套套套…… 內行的拉大股出小股 + 賺賺賺……】。從上周五幸運星在節目中及群組第一時間就清楚分析了，並請大家本週記得逢高獲利漲多的個股…… 滿手現金，等待洗盤後再進場布局，切記「活化現金，方能獲利奔跑」千萬勿追追追…… 很容易在反彈千點後槌槌槌！！

台股今天果然持續上演人工盤第 4 集……【天天上演拉大股、出小股，外加拉尾盤的老戲碼】。今天開始有利空慢慢出現…… 如消息傳出國內被動元件產能利用率偏低，MLCC 價格下跌預估第二季才會落底，被動元件雙巨頭 2327 國巨、2492 華新科領跌，2478 大毅、3026 禾伸堂、6173 信昌電、2456 奇力新、2375 智寶、3624 光頡、3090 日電貿、8043 蜜望實、6127 九豪…… 跌勢慘重…… 尾盤趁 MSCI 權重調整生效日，最後一盤拉抬新加入成分股的 5876 上海商銀，以及拉權王 2330 台積電、2317 鴻海…… 瞬間拉抬 17 點，大盤收斂跌幅為小跌 2 點收紅 K，成交量 1,331 億元……

值得留意的是，從上週五開始就出現中小股的類股輪動速度過快，一日行情甚至半日行情，昨天的強勢股 4944 兆遠、8121 越峰、8038 長園科今天又熄火。強勢股又輪動到：3049 和鑫、2312 金寶、1795 美時、2601 益航、3293 鈊象、6415 矽力 - KY、2413 環科、6245 立端等…… 弱勢股除被動元件外，還有 4943 康控 - KY、2301 光寶科…… 也有強勢股突然跳水的如 5340 建榮，振幅達 16.35%...... 此時請大家追價時要嚴設停損…… 千萬勿當大輸…… 唯有活化有限的資金，才能持續讓獲利奔跑！！

1 月賺、2 月賺……3 月持續要大賺！！…… 倒數計時中…… 文章篇幅有限……《股市幸運星》節目見…… 祝大家連假愉快，下週操作順利……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。