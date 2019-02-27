台灣50指數成分股新增和泰車、刪除鴻準 3/18生效

富時羅素指數今 (27) 日公布台灣指數系列審核結果，其中台灣 50 指數新增和泰車 (2207-TW)、剔除鴻準(2354-TW)，台灣中型 100 指數則納入鴻準、義隆電(2458-TW) 與神基 (3005-TW)，刪除豐興(2015-TW)、長興(1717-TW) 與建大 (2106-TW) 三檔個股，將自 3 月 18 日起生效。

富時羅素指數今日公布「台灣 50 指數」、「台灣中型 100 指數」、「台灣資訊科技指數」與「台灣發達指數」等四大指數成分股調整，相關指數將在 3 月 15 日收盤後生效，也就是 18 日開盤當天生效。

台灣 50 指數部分，新增和泰車，剔除鴻準，同時將豐泰、新光金、聯詠、儒鴻與華新科等 5 檔個股列為候補名單。

台灣中型 100 指數則將鴻準、義隆、神基等 3 檔個股列為成分股，剔除豐興、長興與建大 3 檔個股，另外，致伸、麗豐 - KY、南電、國建、貿聯 - KY、信義、嘉澤、東聯、文曄、遠百等 10 檔個股則列為候補名單。

至於台灣資訊科技指數則將義隆與神基納入成分股，並未刪除任何成分股；另外，台灣發達指數則將和泰車列入成分股，同時刪除豐興、長興及建大等 3 檔個股。

台灣指數股份有限公司表示，新列入的成分股如果在下個季度審核前遭刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單也自即日起生效。