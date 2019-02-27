廣積去年EPS 2.58元略優於同期 今年美、日大單進場 營運翻升

廣積 (8050) 公告去年財報，受到美系戶外 PPC 大單週期結束與英特爾 CPU 缺貨等影響，本業衰退，但整體年度淨利 3.05 億元，EPS 2.58 元，同比略增。而上季稅後 0.17 億元，主要是費用提列較多所致，EPS 約 0.15 元。該公司去年獲利主要在第三季達到高峰，當季本業雖攀升到 0.81 億元，但主要是持股恆昌精密認列金融評價利益。



全年來看，去年營收 39.35 億元，年減逾 11%，營業利益 1.32 億元，年減逾 69%，稅後盈餘 3.07 億元，略優於 2017 年，EPS 2.58 元。今年在致力撙節費用以及多筆美、日大單包括網通、電子看板與自動化產品線陸續進場，營收成長上探 2 成，獲利有機會番倍回升。