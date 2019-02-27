【華冠投顧】三月準備修正再攻

2019.02.27 盤後分析

#大盤短評：進入週線 B 波，多方短線防守看 10181，結構看 9988。

#盤勢分析

明天起 228 連假，台股今天早盤開始量縮整理，至收盤前 MSCI 調整量之前估量約為 1100 億元，在昨天大量不漲後，加上昨晚費城半導體修正，今天台股電子指數相對疲弱，反倒是金融指數收漲 0.54% 挑戰年線，這邊看法還是一樣，10400 的缺口反壓加上年線，要一次過的機會不大，最好的狀況就是盤整消化賣壓，次之則是修正後整理再上，本波自 9319 漲到昨高 10416 已經超過千點，但中間並無明顯修正，因此提醒大家居高思危，連假過後修正後若有修正一樣看好 02/20 低點 10181 佈破都是強勢多方。

#類股方面，今天 MSCI 調整，尾盤被調高權重最多的 5876 上海商銀爆出 17 萬張尾盤拉高 2.3 塊，而近期盤勢開始整理，生技股就開始有點反映，1795 美時強攻漲停，接下來若有進入修正期，生季又是一個可以留意的族群，弱勢股很明顯的就是早上傳出價格調降的 MLCC 族群，指標股 2327 國巨跌 6.99%，2492 華新科、6173 信昌電也都大跌，之前就有不斷提醒被動元件風險，希望大家都有避開。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估