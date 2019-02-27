【華冠投顧】獲利出清: 8028昇陽科 現金落袋

指數高檔鈍化讓人怕 下一批主流在哪裡?

1.MLCC 價格 Q1 下滑 25％，預估 Q2 跌幅 10％；對於被動元件族群的除息行情 將是一大打擊。

2. 美國 2 月消費者信心指數上升至 131.4，大幅高於預估的 124。1 月消費者信心指數為 121.7。新屋開工數據較預期疲弱，12 月新屋開工下降 11.2%，創 2016 年 9 月以來低點。

3. 台積電改每季配息 留意融券回補次數增加。

4. 中方承諾購買美國黃豆 美：不會被收買 將持續促進智慧財產權保護

國際股市觀察:

亞洲股市漲多跌少，中國股市上海與深圳兩市場強弱不同。這波資金行情仍然還沒結束，國際消息面仍然偏向樂觀，中國央行對於資金寬鬆的態度是，只會更多沒有最多。

收 2 月 K 線的最後一天，台股加權指數最高最低點振福 60 點，指數幾乎都在平盤下震盪，終場收在 10389.17 點，微跌 2.38 點，成交值則略較昨日微縮至 1331.37 億元，目前盤面上僅靠股王與權值王撐盤，被動元件在 MLCC 報價下滑的因素下，人氣渙散，短線盤整格局慘遭破壞。

上櫃指數收在 137.39 點，下跌 0.46 點，漲幅 0.34%，成交量為 338.3 億，K 線收一根量縮的紅釘子線，技術面上出現下有鐵板上有鍋蓋的局面。

台股指標重心：今天股王大立光 (3008)，上漲 30 元收在 4360 元。另外是過去股王聯發科(2454) 夾著 5G 題材，漲 3.5 元，收 280 元，台積電 (2330) 無懼 MSCI 調降權重利空，尾盤拉抬，跌 0.5 元，收 239 元，維持高檔整理。被動元件三雄 (2327&2492&3026) 消息面今天終於露出底牌，MLCC 報價持續下跌，技術面上盤整格局支撐一日貫破，面對產業的將來的不景氣，除息行情能夠發出來的現金殖利率有多高，實在讓市場質疑。台灣品牌的佳話 - 華碩 (2357) 今天技術面帶量殺長黑 K 線，打破高檔盤整的格局步入空頭，表示未來消費電子產業應謹慎看待。

以技術面角度分析上市大盤指數，多方面對 10500 高點裹足不前，連續兩天都是收震盪十字線。指數封閉去年下跌的跳空缺口後，外資炒作手法仍然是押寶大立光與台積電。本益比過高的投機股在財報公布後都爆出原型。投資人務必減少持股保留現金，等待長假後再決定投入新標的。

第一檔持股追蹤: 創意 (3443) 收盤以 10 日均線作支撐漲 2.5 元，昨日盤中現股當沖率達 60%，上下振幅狠狠修理當沖籌碼。外資的籌碼被內資吸走，大戶收下 701 張現股，平均持有成本 215 元。未來強勢軋空爆漲走勢已經破局，寸步走升脫離 220 元的盤整後才有明顯走勢。

第二檔持股追蹤: 昇陽科 (8028) 開盤無法突破 50 元關卡價，出現標準一點高盤，9 點半前沒有外盤大單進場。證實昨日對技術面上量價背離顧慮，52 元最高價短期無法挑戰成功，47.5 元出清所有持股換回現金。

第三檔持股追蹤: 南亞科 (2408) 受惠 MSCI 調升權重，但是卻無多頭明顯表態。目前持股觀望，是高現金殖利率股，10% 以上的股息，理論目標價 70 元以上。

第四檔持股追蹤: 揚明光 (3504)，技術面上多頭突破年線反壓後卻無法扶搖直上。近期外資法人連續出脫持股，賣多買少；融資餘額也連續三天下滑，可推估籌碼被主力收回。去年 EPS1.57 元，本益比過高的問題會讓 90 元整數關卡成壓力。操作上，有急漲就調節持股。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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