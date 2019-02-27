【豐銀投顧】指數空間已有限 個股操作難度高

◆盤勢分析

川普說了，中美貿易談判有「巨大好消息」，偏偏這個時候指數反而不動了。說來也奇怪，這一波大漲超過一千多點，但是期貨的交投卻不如往常熱絡，尤其是夜盤的部份。去年十月到十二月間，夜盤的台指期成交量平均每天都有 5 萬口左右。但現在卻只剩下 2 萬口左右，看起來股票好做而期貨不好做。這一陣子也的確是如此，股票幾乎怎麼買都會賺，但期貨如果不留倉的話，幾乎就是每天二、三十點的盤中行情罷了，做錯方向放空還可能一路被軋。

這個盤未來怎麼走？其實已經從日日創高的階段慢慢轉為橫盤走勢，但是橫盤走勢並不代表盤完後就一定會下跌，只是慢慢的要注意的是，指數的空間會越來越小。而股票也會越來越需要會選股，這從今天就已經看出來這個情況了。因此未來要操作個股會變的很極端，要不就是乾脆選擇看好的族群一路抱一個大波段; 要不就是乾脆短線進出，今天買明天賣，甚至當沖就好。至於真正想操作期貨的人，短線上大盤回檔的機率已經提高，雖然不致於會產生大跌的走勢，但在此追多單就不會是好的選項。至於個股的影響則不會太大，這是因為台股的個股超過 1000 檔，但前 20 大就佔了 50% 的權值，也就是說，大盤的漲跌，跟大部份的股票是無關的。因此只要能選對股票，就不必擔心大盤可能的震盪。

目前指數來到這邊，很多人又擔心沒有股票可做了。不過仔細看看，不少在去年、前年很熱門的股票，現在都已經回檔一半又打折，例如被動元件、矽晶圓類股，甚至部份的 IC 設計股也都有這個情況。也就是指數雖然在高點，但個股很多都還在便宜的價錢。因此只要找對股票，未來還是可以大有嶄獲，目前筆者看好的個股有 5483 中美晶、2610 華航、2395 研華、3034 聯詠、6120 達運、8446 華研、2454 聯發科、2308 台達電… 等，都是可以留意的標的，祝大家連假愉快、操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師