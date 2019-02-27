【華冠投顧】反彈結束，準備賺錢了

華冠投顧 江志明分析師

今日重點股票

重點股票: 2327 國巨 2492 華新科 3532 台勝科 5483 中美晶

建議個股: 2404 漢唐

盤勢分析

今天是二月交易的最後一天, 大盤最多下跌 40 點左右, 尾盤又拉上來小跌 2 點附近, 大盤權值股可用之兵尚多, 所以守指數不是問題.

但大盤的半年線和年線仍然向下，所以在這邊的壓力是非常大的

但大盤的位置會在半年線 10100 點到 10500 點 400 點中震盪.

我一直強調，這一波是反彈行情，看來反彈行情已經結束了.

個股漲多修正難免，反而是好事；

大家把心態擺正，建議等二月份業績公佈後，再介入業績成長股，就是開始賺錢的時候了！

類股表現

避開空頭排列的股票及年線向下的股票，我們以被動族群來看看, 2327 的國巨 (圖一)，最高來到 383 元，今天開盤直接跳空下跌，收在 346 元，看看另一檔被動元件 2492 的華新科，昨天最高來到 205 今天也是直接跳空下殺收在 181 元，另外一個族群是矽晶圓族群，我來看 3532 台勝科再跌下去會變成空頭排列；5483 中美晶有可能也會會變成相同的走勢。

選股的部份集中在業績成長，同時線型多頭的股票，如 2404 漢唐（圖二）。

華冠投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 0009 號

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