【永豐期貨】台指選擇權盤後－長假前多空僵持不下 台股連兩日震盪收平

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 9 點至 10361 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 28.17 點，電子期逆價差縮至 - 1.7 點，金融期逆價差縮至 - 2.17 點。現貨部分，三大法人買超 19.94 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1847 口至 30401 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 423 口至 59961 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1420 口至 27998 口。

美股昨日受到經濟數據不佳與聯準會主席國會發言影響，美股盤中跌幅擴大但尾盤僅以小跌作收，亞股普遍開高走高，帶動台指期開高後與現貨收斂逆價差空間，連帶現貨早盤隨著亞股漲勢一度漲破 10400 點，但台股盤中受到 228 長假效應盤中預估量能不到 1200 億元，加上周三周選擇權結算，買權最大未平倉量集結於 10400 點，盤中量能不出反倒出現賣壓壓低指數，所幸盤中隨著陸股早盤轉強一度逼近 3000 點整數大關，台股盤中跌點也隨之收斂，加上 MSCI 尾盤調升台股權重買盤推升指數，台股收盤僅以小跌作收。終場加權指數下跌 2.38 點或 0.023%，收在 10389.17 點，成交量能 1336.35 億，較前一日縮減 70.79 億。技術面來看，周三指數一度回測 5 日線後尾盤拉高反以紅 K 作收，但日 KD 指標雙雙來到 94 以上明顯過熱，短線雖在多方力撐下並未正式死亡交叉，但指數短線漲幅已高，雖有更高價格機會但仍不建議過度追高，更須慎防技術面過熱後的修正賣壓。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，買賣權 OI 最大量支撐壓力區由 10000~10400 擴至 10000~10500 點，上檔支撐上移，VIX 指數下跌 0.52 至 12.77。週選擇權結算後，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.47 降至 1.44，仍屬於偏多。整體而言，選擇權籌碼面顯示中性偏多架構。 (永豐期貨研調)



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