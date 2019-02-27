【華冠投顧】國巨，推演軌跡吻合！

此前，為邊境牆計畫籌措資金，川普宣佈國家進入緊急狀態；近日，眾議院投票否決了此計畫，而該議案，接著將交由參議院審議。在參議院雖共和黨擁有多數席位，但已有多名共和黨參議員，表示反對川普的計畫。因而，此議案在參議院是否會獲得通過？仍存在著相當大的變數。

川普表示，若最終此議案在參議院獲得通過，他將會動用總統權力來加以否決。

若川普的計畫再次遭到挫折，是否美國政府有再次陷入停擺的危機？這也再次引發了政治局勢的動盪情緒。

今日在長假之前台股僅出現小幅賣壓， 下週一，大盤若出現回檔，依據基本原則，仍可藉著壓低之機，逢低擇優布局。依技術面觀之，加權指數目前來到大反壓區，上方 10400-10610 之間為長線重大反壓區。來到此區，將有回檔之機。因而此刻，在操作上務必以謹慎心態為之。選股可由基本面切入，擇優布局，再配合技術面型態，位居低位區之標的；鎖定這些標的，相對風險低，贏率高。如此條件之標的仍相當多，如 2317 鴻海、4414 如興等等。

依技術型態觀之，已連續上揚足足二個月時間的道瓊指數，目前已進入上方反壓區，預期隨時將有反轉之機。03 道瓊，續觀測下方初步支撐關卡 25510-25266 之區間，此關若遭摜破，則具有反轉之機。

另外，03 加權，後市續關注下方 10246-10173 之初步關卡，觀察其支撐力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

02/26 之推演 今日軌跡吻合！

後續下方仍具空間，但長多之看法無變。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師