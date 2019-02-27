【倫元投顧】台股此波上漲主要是外資拉動權值股

◆盤勢分析

台股面臨 228 四天連續長假，原本市場賣壓就會比較重，今天媒體又報導 MLCC 降價以及被動大廠產能利用率降低的消息︰第一季降價 25%、第二季降價 10%；龍頭 2327 國巨產能利用率僅 4~5 成、2492 華新科 7 成；導致被動元件族群於早盤全數壓低。其實此項消息應該是 “已知” 的利空，但市場對於已知利空的反應還會如此激烈，可見投資人對於被動元件持股信心相當脆弱，不過，倘若此項利空能挺過去，則該族群短期應無更大利空訊息衝擊股價，工具機族群都能緩步上揚(第一季跌價 5%~10%)，矽晶圓的跌價消息也沒被放大，被動元件似乎沒理由會因跌價而暴跌，畢竟股價早已大跌下來。

回到盤面，今日大盤以遊戲、生技表現較佳，此兩大類股跟國際盤連動性較低，市場買盤轉向此類族群，說明投資心態轉趨保守，由於大內高手 (大資金內資) 買盤仍未見蹤跡，台股此波上漲主要是外資拉動權值股，及中實戶輪動短打低位階族補強所致；換句話說，台股拉回後須觀察大資金是否有進場意願，來研判台股是續漲還是進入整理。技術面分析，短期加權指數會先回測 10 日均線支撐，10 日線有守則上漲趨勢不變，大盤量價結構是以「價跌量縮」呈現，可見中期籌碼尚屬安定，只要主跌的被動元件止跌，下週台股可望重回漲升軌道。

楊天迪 分析師

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