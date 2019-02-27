【華冠投顧】盤後分析：漲勢受阻 下周留意回檔

劉彥良 分析師

228 連假前的最後一個交易賣壓依舊，不過在 MSCI 盤後生效的尾盤調整拉抬下，終場台股僅小跌 2 點。盤面上共 16 檔收在漲停，其中高達 12 檔的股價在 25 元之下，說明現階段還是低價股當道，但也代表投機氛圍較高。

年線壓力在 10479，持續向下走形成蓋頭反壓，而台股自低點反彈千點以來始終沒有出現較明顯的回檔。KD 指標都在 94 以下且即將形成死亡交叉，加上陸港股近兩個交易日也同樣上攻遇壓。，故研判下周台股會進行回檔但幅度不會太深，低點會落在 10 日線和月線之間。

今天明顯轉弱的族群是被動元件，最大原因是市場傳出國巨 (2327) 的稼動率將掉到 3 成，造成國巨和華新科 (2492) 雙雙大跌 7%，其他像是信昌電 (6173)、禾伸堂(3026) 和大毅 (2478) 等等也連帶受到影響。

進入三月份後，我認為選股上最重要的就是棄投機轉投資，隨著年報公布以及股利政公告，低本益比、高殖利率的修股將成為 3 月以至第二季的資金避風港，所以前波漲多的題材股若沒有好的獲利成績單，建議投資朋友就要分批獲利下車，進行資金的移轉。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。