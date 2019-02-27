客戶端重啟工程建設 聖暉在手接單已達去年水準 今年有望賺逾兩股本

雖然今年大環境變數大、考驗多，但對無塵室等機電工程業者業者聖暉 (5536) 透露，原先客戶停擺的硬體建設，近期又陸續重新啟動，連帶讓目前在手訂單仍維持去年水準，而拜半導體、電子組裝等業者擴產加持，聖暉今年營運績效至少可有去年水準，甚至微幅成長，業界估，聖暉今年營收與獲利有望續創新高。聖暉提到，受到中美貿易與景氣急凍影響，去年第四季開始，客戶端對於今年擴產需求轉趨保守，工程啟動時間也稍有延後，但進入 2019 年後，中美貿易戰火趨於和緩，加上新款應用需求持續浮出檯面，為此，客戶端陸續重啟今年的擴建計畫，這讓聖暉目前在手接單已經維持去年同期的水準，約有 100 多億元新台幣。



聖暉提到，自家營收中，取自半導體的貢獻最大，達四成多，電子組裝則挹注公司營收二成多，而今年因日月光與矽品仍持續進行兩岸的擴產，聖暉也繼續受惠，另外，今年還有台達電的新廠建設，訂單也是由聖暉取得。此外，近期台商回流，聖暉在商辦、住宅等的接單量也持續增加中，另外，部分科技業者為分散風險，逐漸往東南亞移動，聖暉也跟著受益。



而聖暉去年稅後獲利 10.49 億元，創下年度獲利新高，全年每股淨利 19.52 元；法人圈預期，聖暉今年營運表現有望微幅優於去年，全年賺進二個以上股本，獲利續創年度歷史新高；惟聖暉官方僅透露，雖然大環境看來是謹慎樂觀的，但目前接單不錯，已經和去年差不多，今年表現應仍可期待。

