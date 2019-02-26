聖暉去年純益歷史新高 每股擬配15元現金股利 殖利率逾7%

鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2019年2月26號19點38分

無塵室廠聖暉 (5536-TW) 今(26)日召開董事會，通過去年財報，稅後純益 10.49 億元，每股純益達 19.52 元，創歷史新高，聖暉表示，去年因 IFRS 15 新準則適用，調增保留盈餘約 6000 萬，加計此部份，每股稅後純益應更加亮眼；同時，聖暉董事會通過去年盈餘分配，每股擬配現金股利 15 元，以今日收盤價 195 元計算，殖利率達 7.7%。

聖暉今日董事會也通過，提送子公司未來於大陸申請掛牌議案，聖暉表示，中國公司蘇州聖暉申請掛牌，目的是為快速拓展大陸業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升公司競爭力，如能順利完成上市程序，將有助對公司形象與業務帶來正面效益，並提升聖暉轉投資價值。

聖暉表示，子公司大陸送件申請時程最快預計明年，將視整理發展情況調整，首要仍以公司健全體質，重視公司治理、人才培育及永續發展為目標。

聖暉去年純益創年度新高，聖暉指出，因半導體、電子零組件及光電面板產業客戶營收貢獻明顯，且中國大陸隨中美貿易戰議題逐漸明朗，今年來看，台灣市場隨著廠商回流建廠及多產業特性，東南亞擴產需求也逐步增溫，2019 年營運預期仍可望持平或微幅成長。