油價反彈 銀彈流入 俄羅斯股市回神

對不少投資人來說，布局俄羅斯股市是相對單純、且容易操作的選擇；主因在一般認知只需盯緊兩個指標，交易就能進退有據。一是油價表現，另一則是從技術面觀察進出時點；油價背後代表的，是俄羅斯的基本面；而透過技術線型，則可大致掌握市場資金動態。



俄羅斯股市與國際油價呈高度正相關

去年第四季，受到美國企業財報展望不如預期、美國國會期中選舉，及義大利赤字預算未有共識干擾，全球股市全面下挫，俄羅斯也難逃修正命運，指數一路走跌；加上國際油價回檔，俄羅斯股市一度乏人問津。但，今年以來市場態勢扭轉，俄羅斯股市漲幅為全球前段班，引發市場資金關注。

原油減產支撐油價 今年來俄羅斯漲幅驚艷

俄羅斯股市回魂，主要原因在油價開始攀升。去年 10 月，油價受到供給面因素影響走跌，包括沙烏地阿拉伯及俄羅斯開始增產、原油庫存處於短期季節性增加期，及美國對伊朗原油出口禁令新增了八個豁免國家，使得原油出口減幅不如預期來的少。換言之，原油庫存數據成了前波油價下跌主因。

不過現階段來看，拖累油價很大因素之一已消除。最明顯的例子，是過去夏季用油高峰結束後，煉油廠會開始將部份產線轉換為冬季用油，同時也會進行歲修，使得該期間、即每年 9 月至 11 月中旬原油庫存顯著增加，之後庫存量就會再度下滑，此時油價也會受到買盤支撐，與原油關聯性較高的俄羅斯股市，表現自然走揚。

更重要的是，受到美中貿易爭端衝擊，市場預估 2019 年上半年原油需求將明顯減弱，為此沙烏地阿拉伯與俄羅斯決定聯手減產。而就歷史經驗，不論是實質減產或將減產時限延長，油價都能因此呈現偏多格局，現在產油國再度決議減產，無疑將激勵油價走勢。

指數突破箱型區間 壓力變支撐後市可期

再看技術面。以美元計價的俄羅斯 RTS 指數，自 2018 年 12 月底起漲後，即展現強勢格局，到今年 2 月初，指數更向上突破去年以來的大箱型整理區間，且測試該箱型區間上緣，並留下下影線，顯示市場資金躍躍欲試；就技術面分析，箱型區間上緣可望成為有力支撐點位，加上目前俄羅斯指數短中長期均線，皆已反轉走揚，型態上轉趨強勢，吸引投資人目光。

俄羅斯 RTS 指數呈強勢格局

儘管俄羅斯股市漲多後，可能出現一波拉回整理，但已翻揚的各期均線，理論上將會形成強勁支撐，在月線、季線接連突破年線條件下，俄羅斯後市展望相對樂觀，值得投資人留意、並以分批布局方式參與技術面轉強，市場資金逐步回流的俄羅斯股市。

法巴百利達俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金)，投資團隊位於俄羅斯首都莫斯科，具地利之便，可提供當地、一線深入的分析與研究，投資涵蓋面向相當廣泛，除了本地大型股、中型股及小型股外，境外掛牌、美元計價企業，也都是投資標的。特別是，該基金不以指標指數作為選股依歸，指標以外的公司亦可當作布局標的，增添投資獲利爆發力。

持續關注俄羅斯股息殖利率

值得一提的是，俄羅斯股息殖利率在全球主要市場中居冠；據估計，2018 至 2020 年俄羅斯股息殖利率逾 7.3%，相較全球市場平均僅有 2.5% 水準 *，可說是大幅領先，對於中長期資金持續流入有極大助益。



另外近幾年，俄羅斯企業在不斷努力下，債務比重也降至偏低水準，企業平均淨債務占稅前息前折舊前 (net debt/EBITDA) 比重降至 0.2%，與全球企業平均約 2.0% 相比明顯偏低 **，加上俄羅斯信評逐步調升，也吸引國際資金投入。

法巴百利達俄羅斯股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人選股，正是偏好具高股利率與高自由現金流量的公司；同時聚焦在低槓桿比重企業，藉此維持相對穩健的操作風格，投資人可特別留意。



〈鉅亨精選基金〉

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