【運達投顧】摩台結算日慎防小轉折

◆盤勢分析

黃紫東 策略分析師

川普 25 日在白宮的一場會議談及美中貿易協商發展，將與中國大陸國家主席習近平舉行另一場「簽約峰會」，有計劃推遲原本於 3 月 1 日將提高的關稅，前一晚也表態與中方的貿易對話順利，消息面來說偏向多方無疑，但全球市場已反應部份利多，尤其上證指數的大漲能否續勢往上，市場屏息以待是否會再生橫變。

回到台股來看，因為接下來台股碰上 228 四天的連續假期，摩台指數提早一天結算，而從籌碼面來看，台指期整體的多空淨額由 + 60075 移動到 + 59388，其中多方未平倉餘額減少 497 口，空方未平倉餘額增加 190 口，因為碰上摩台期貨結算日，這樣的口數變動僅是外資沖銷摩台與台指的套利單，加上選擇權多方口數增加，整體盤勢偏向穩定，但短線上檔空間已有限。

技術面來看，這一波加權指數從 1 月 4 號以來的低點 9319 漲到 10416，漲幅達 11.77%，而櫃買指數低點由 120.68 漲到 138，漲幅達 14.35%，顯然這一波強勁的發展在櫃買指數上較為明顯，主要歸功於 MWC 大展、摺疊手機及 5G 帶動相關概念股強勢。

而依照台股過去的慣性，轉折機率的發生，在摩台結算後比台指結算後更高，接下來台股及將碰上四天連假，建議投資人提高風險意識。

最後從基本面來觀察，外資買超標的前五名，三檔是與陸股連動的 ETF，一檔是台灣 50，代表散戶目前對短線樂觀，但法人對於現貨的佈局在這邊的位階卻是中性看待，建議在高檔可以選擇部份獲利了結入袋，保守應對。