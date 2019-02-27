分析師：Netflix如價格上漲 多數海外用戶應能接受

華爾街分析師稱，因為美國市場最近也漲售價，網路串流媒體商 Netflix (NFLX-US) 可能在今年低推出國際市場的漲價。但根據一項新的調查顯示，Netflix 的價格上漲將面臨海外市場的阻力。

投資銀行 Piper Jaffray 調查了 7 個國家的 1100 名 Netflix 用戶，澳大利亞、巴西、法國、德國、墨西哥、西班牙、和英國，以衡量他們是否願意為 Netflix 平台支付更多費用。

Olson 預計 Netflix 將從 2019 年底開始在全球各地以錯開階段將價格調漲。Netflix 曾於 1 月份宣布美國的價格上漲。Olson 重申了對 Netflix 股票的「優於大盤」評級，目標價為 440 美元。

Netflix 股價周二收盤上漲 0.29% 至 364.97 美元。

Netflix 股價趨勢圖

雖然 50% 的人表示他們會為 Netflix 支付更多費用，但另外 50% 的人表示不願意。不過，Piper Jaffray 分析師 Michael Olson 認爲，國際用戶對 Netflix 價格上漲的不滿持懷疑態度。

Olson 周二在給客戶的一份報告中寫道，「我們在過去的調查中已經多次看到這種類型的反應，但事實上，當價格上漲生效時，大多數這些訂戶會支付更多費用」。然而，他也提到，在漲價後，一定比例的國際用戶將轉向低價服務等級。

Netflix 在周日晚上獲得奧斯卡頒獎，因其電影「羅馬」贏得了三項奧斯卡獎，其中包括最佳外語片。