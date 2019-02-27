美股盤中─消費者信心指數優於預期 股市削減跌幅

美國股市週二中場削減稍早跌幅，美國公布消費者信心指數優於預期，抵銷了 Home Depot 獲利疲弱與新屋開工數據大幅下降的利空。道瓊稍早一度下跌逾 120 點。

台北時間 00:25

道瓊工業平均指數下跌 1.02 點至 26090.93。

Nasdaq 指數上漲 2.31 點或 0.03% 至 7556.77。

S&P 500 指數上漲 3.24 點或 0.10% 至 2799.35。

美國 2 月消費者信心指數上升至 131.4，大幅高於預估的 124。1 月消費者信心指數為 121.7。

今日稍早，Home Depot 公布第四季每股獲利 2.09 美元，低於預期的 2.16 美元。該公司並公布 2019 年獲利預估亦較預期疲弱。Home Depot 股價下跌約 2%，並拖累大盤走低。

隨後，美國公布新屋開工數據亦較預期疲弱，12 月新屋開工下降 11.2%，創 2016 年 9 月以來低點。

分析師說，該數據顯示，抵押貸款利率下降，並未能促使房屋銷售反彈。

S&P Case-Shiller 指數顯示，12 月房價上漲速度創 2015 年 8 月以來最低。

投資人亦消化聯準會 (Fed) 主席鮑爾在美國參院委員會進行的聽證會。在準備好的講稿中，鮑爾說經濟健康，但也出現亂流與錯綜訊號。上個月，Fed 對未來升息，採取了更為謹慎的立場。

週一，Fed 副主席 Clarida 說，美國經濟目前情況良好。Fed 將竭盡所能，協助支撑良好的經濟。

美國股市近來上漲，道瓊與 Nasdaq 已連續九週週線上漲。S&P 500 則於過去九週中，第八週週線上漲。中美貿易與緊縮貨幣政策的擔憂減緩，支撑了股市大幅上揚。

分析師預期，股市仍可望進一步走高。自 12 月低點開始上漲的走勢，不是很快，幅度也非很大。場外仍有大量現金將進場。情況並非很壞。