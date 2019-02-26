〈免稅天堂沒了〉台商最晚明年底前申報 證明有實質營運

過去台商基於稅務考量，會到有「免稅天堂」之稱的開曼或維京群島 (BVI) 設立紙上公司，在全球反避稅浪潮趨勢襲捲下，這些免稅天堂今年起陸續祭出規範，要求當地註冊公司須有實質經濟活動，會計師提醒，在當地設立公司的台商要儘快在 2020 年底前完成申報，證明有實質營運，以免遭註銷登記。

免稅天堂今年以來紛紛立法，要求註冊當地公司需有實質經濟活動，以開曼群島為例，今年 1 月 1 日起要求在當地設立公司的台資企業或個人必須繳交年度報告，說明在當地的實質經濟活動，並完成相關申報，否則將祭出刑責、罰緩伺候，甚至註銷其登記。

根據開曼群島日前公布的細則，在當地設籍註冊的控股公司，必須申報資料包括，實質營運活動，例如董事會成員與會議召開、員工人數、營運場所與設備，證明註冊公司並非虛幌一招的紙上企業。

至於申報期限，則依公司設立時間點而異，因此滿足實質經濟要件的起算時間點也有所差異，其中 2019 年前設立的公司，有半年的法規緩衝期，因此滿足實質經濟要件的起算點可延後到今年 7 月 1 日起算；如果是 2019 年成立者，就要從開始進行相關申報活動起始日，就要滿足實質經濟要件。

至於申報日期，則必須在年度財務年度結束日後的 12 個月後，舉例來說，某公司財務年度在今年 12 月 31 日結束，則必須在 2020 年 12 月 31 日進行申報。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖哲莉解釋，所謂「經濟實質性測試」要件，包括：一、須在境內進行產生核心利潤活動，也就是本業所得活動；二、針對相關活動進行適當管理，包括董事會成員與董事會召開紀錄，且會議要有策略性決議，三、境內要有適當營運費用與全職員工。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師曾博昇指出，建立實質需要考量當地的資源，並注意在申報年度結束日期前預留足夠的準備時間，這些都將與各該企業或個人現有的投資架構與交易模式密切相關。

曾博昇建議，低稅區及免稅天堂的經濟實質法是國際租稅規則一個巨大的改變，透過開曼群島與其他低稅地區施行細則出爐，台資企業及個人應密切關注未來發展。