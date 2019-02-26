【豐銀投顧】VIX指數不動 多頭格局不變

◆盤勢分析

之前我們一直跟大家介紹 VIX 指數，其實就是選擇權波動率指數。這個指數為什麼可以說是偵測股市會不會有變數的指標呢？因為他是追蹤選擇權的波動率，因此波動率要提高前，VIX 指數就會先動。這個道理很好懂，任何國家的股市會好會壞，一定會有人先知道。知道以後就一定會有動作，因此波動率自然就會提高。如果情況沒有變變，那麼 VIX 指數就會一直維持在高點。一般而言，若重大利空只是短期反應的話，VIX 指數會呈現「尖頭反轉」走勢，也就是突然有一、二天飆高，隨即很快回跌。但偏偏去年 10-12 月底，VIX 就是一路在高檔不退，這就會造成指數不斷下跌，每天以為是低點卻都還有低點，和現在走勢完全不同。

目前的走勢和去年第四季的走法剛好相反，現在是 VIX 指數一直在下面漲不動，那麼指數當然不會下來。道理也很簡單，因為「西線無戰事」，現在因為沒有什麼利空，所以大戶們自然也沒有要買選擇權避險的需求，那麼 VIX 指數就不太會產生波動，行情自然就緩步向上。所以就算筆者今天發明的神奇動能大漲、就算指數已經漲超過 1 千點了，沒有看到危機就是沒有危機。就算漲多會拉回，也只是回檔修正，而不會是大舉下跌，為什麼就是這麼多人搞不懂呢？

昨天的文章我們介紹了 6278 台表科，今天馬上大漲。前一陣子也建議了 2308 台達電、2454 聯發科、2049 上銀、2395 研華。除了今天盤勢稍弱而拉回外，波段的漲幅累積下來也頗為可觀。實在是今年的行情並不是做期貨指數的天堂，而是做股票者的樂園。今年行情不做股票，卻成天想著做期貨，而且還想放空，這不是事倍功半嗎？什麼時間點做什麼投資，其實不過是常理罷了，何必弄一堆有的沒的分析來搞得自己暈頭轉向呢？祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師