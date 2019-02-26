【華冠投顧】幸運星-人工盤3：別只看熱鬧......要用清淨心察覺控盤的門道

林幸蓉 分析師

焦點個股：5234 達興材、3338 泰碩、3443 創意、2601 益航、2349 錸德

2019 年 1/4 大盤 9319 點時，幸運星帶會員彎腰撿黃金裸鑽，並無私在群組贈送裸鑽飆股…… 請大家一起來發大財…… 如 1/3 帶全國會員 150 元買進 9921 巨大〔150…172〕、1/4 全國會員 32 元買進「NICES」3217 優群〔32…43〕、1/21 帶會員 43 元買進的 3035 智原〔43…52〕、1/23 帶會員 75 元買進 1795 美時〔75…113.5〕、1/24 學員 3708 上緯投控〔77…114〕、1589 永冠 - KY〔64…75〕、1/25 全國會員 44 元買進 3016 嘉晶〔44…62.5〕、2/12 全國會員 65 元買進 6173 信昌電〔65…79.5〕，短短 31 個交易日飆 1097 點。上週除了讓全國會員獲利下車「股票換鈔票」外…… 老師從上週五開始，連續兩天《股市幸運星》節目中不斷叮嚀大家，記得「獲利要放口袋」才是「真鑽」！昨晚也開放免費持股健診…… 恭喜好友今天早上都趁 OTC 急拉創高時加減賺囉……

今天台股果然如幸運星預期：持續上演人工盤３…… 別只看熱鬧…… 要看看控盤的門道？台股開盤強漲，最高點來到 10416 點，合計短短 31 個交易日飆漲 1097 點，一片欣欣向榮……10 點以前…… 遍地開花…… 吸引大家去看熱鬧 + 追追追！！還好昨天幸運星提醒，小心追追追後，很容易會槌槌槌！【如 6111 大宇資、5234 達興材、6426 統新、2349 錸德、8215 明基材、3338 泰碩、6462 神盾、3443 創意、2601 益航】並在《股市幸運星》節目中仔細分析盤勢與個股…… 果然今天指數開高走低，收盤大盤僅漲 0.62 點，日 K 收黑終止連六紅；OTC 早盤拉高先創新高「吸引市場追追追」後開始拉拉出出…… 殺了兩波……12:00 過後開始跳水，收盤跌 0.09% 收最低……

股票無需天天買…… 因為我們來股市是要來賺錢的！！不是來亂搶打鳥住套房的…… 此時 10414 點…… 會有越來越多的利多來讓大家追追追…… 請全國會員滿滿獲利 + 滿滿現金 + 滿滿期待等著下一個機會來到即可…… 好的獵人是懂得等待的！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。