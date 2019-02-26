【華冠投顧】大盤再度遇雙壓 怎麼看待及操作?

《年後多方口袋名單》紅包圓滿 卡位新強股

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美中貿易協商確認休兵期延長，但昨夜美股創高後收斂漲幅留上影線，亞股亦普遍落於盤下震盪，今日台股同樣在創高後遇壓，終場大盤 + 0.62 點，OTC 指數 - 0.09%。

今天大盤在創新高的同時，"委賣張數" 也攀升到高檔水準，原因大致可歸納為：(1) 市場擔心美中貿易協商利多出盡；(2) 即將到來的 228 連假帶出長假賣壓；(3) 指數逼近去年 10/11 向下缺口和年線雙重反壓。

現階段大盤又來到雙重反壓區，上一次遇到雙重反壓是本月初遇到的半年線和頸線壓力，猶記得當時台股並未趁著國際盤大好而一舉突破反壓，因此市場不少分析認為半年線和頸線便是主力出貨區或大咖佈空單位置而難以越過，但是昇楷於 2/13 盤後分析文提過「過頸線打出 "大Ｗ底型態" 將是遲早的事」，洗盤之後果真扶搖直上屢創新高。

＜新一輪潛力股＞

年前提供的【年後多方口袋名單】，繼『被動元件』、『光學』、『蘋概』族群全數大漲後，昇楷近期開始建議大家在操作上「只要持股逢高遇壓或爆量，先把紅包收進口袋，待整理過後再尋找重新上車機會，資金轉進整理末端個股以擴大戰果」、「只要利用震盪時低接整理至末段、量能急縮個股即可」。

近日介紹的物聯網《館長》、部分『汽車零組件』及『傳產』族群，皆為新一輪的鎖定佈局標的。

＜光學族群＞

2/14 盤後分析文預告的《光學股》一如預期上演好戲，相信有跟上昇楷腳步的好朋友都獲利滿滿，目前光學股普遍因短線急拉導致正乖離過大而轉為休息整理，但只要領頭羊《3008 大立光》、《3406 玉晶光》守住昨日利多低點，都算強勢整理。

今日二線光學股《6209 今國光》、《3019 亞光》、《3362 先進光》、《3504 揚明光》、《3059 華晶科》、《4976 佳凌》... 成交量急速萎縮，籌碼沉澱情形還不錯，操作上跟隨移動停利點即可。

＜被動元件族群＞

今日被動元件族群延續震盪整理架構，龍頭《2327 國巨》於半年線前進行關前整理，《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》於頸線前進行關前整理，操作原則依舊是 "不在急漲時追，挑整理量急縮時再佈局"。待後市再次群起而攻，才需要留意是否出現 "獲利下車" 時機。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。