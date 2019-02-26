【華冠投顧】指數年線見反壓、連假前夕獲利出

鍾騏遠分析師

盤勢分析》》

大盤經歷過千點的連點行情之後，今天回補去年 10 月的空方缺口，底部整理可謂告一段落。後續年線附近如何整理，將會成為台股後續強弱的判定點。由於今天早盤不久，VIX 指數就出現上漲，反應美國市場的高檔震盪，雖盤中美股小跌百點，不過也加深了投資人高檔獲利的想法。不只是漲多的題材，連短線反彈的個股，都出現了獲利了結的賣壓，可見美中貿易談判之後，市場有傾向逐步獲利了結的現象。

類股表現》》

今天類股仍持續在跌深的反彈格局中，儘管生技類偶出現買盤，不過整體格局並沒有出現太多的量能，也就是說生技是線型斜率逐漸回升，而電子類股類股則是出現獲利賣壓，預期連假前夕賣壓仍會持續。今天的強勢股有 8046 南電，股價經整理後轉強，唯個股的活躍性不高，建議買黑不買紅。另外 5483 中美晶今天買盤升溫，由於 KD 在低檔，難免吸睛，不過相對籌碼較為凌亂，同樣也是買黑不買紅。

操作回顧》》

二月份的績效表現不錯，6111 的大宇資獲利超過二成，今天早盤也逢高獲利出場。而光纖元件、工具機則是小漲獲利。由於二月工作日少，加上台股進入第二階段的上漲，獲利空間都是以反彈格局居多，多方線型的股票表現相對受到壓抑，不過一月份滾動累計獲利已超過一倍，已累積不少獲利，後續若有拉回，可望在三月重新擁抱行情！