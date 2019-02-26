【華冠投顧】獲利出清:2337旺宏

持股追蹤: 3504 揚明光、3443 創意、2408 南亞科、8028 昇陽科

中國央行挺金融服務雙向開放，擬大幅放寬金融機構市場准入 。

《傳產》不動產緩步回溫，重頭戲在雙北。

中國央行表示稅收影響仍延續，人行今淨投放 1200 億人民幣

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國艦國造預算，未來 20 年破 5 千億

美國商務部長羅斯也說，美中若無法在佛州「海湖莊園」的川習峰會達成最終協議，美方將繼續原本對 2000 億美元中國輸美商品提高關稅的計畫。

國際股市觀察:

亞洲股市漲跌互見，中國股市也出現高檔震盪。

摩台期今日結算，不同於陸港股上沖下洗或是遭壓抑盤下，台股加權指數多空勢力膠著，全日平盤上下狹幅震盪，高低點差距約 20 點，終場收在 10391.55 點，微漲 0.62 點，成交值則略較昨日放大至 1393.01 億元，目前盤面上僅靠個股輪動撐盤，接下來上市櫃公司陸續公告 2 月營收，屆時將使類股和個股表現差異性更大。

上櫃指數收在 136.93 點，下跌 0.13 點，跌幅 0.09%，成交量為 430.34 億，K 線收一根帶大量的倒釘線，技術面上出現帶量衝年線壓力失敗的訊號。

台股指標重心：今天股王大立光 (3008)，下跌 60 元收在 4330 元。另外是過去股王聯發科(2454) 衝 300 元關卡失利，跌 6 元，收 276.5 元，台積電 (2330) 尾盤拉抬，漲 1.5 元，收 239.5 元，再創下近期新高。被動元件三雄 (2327&2492&3026) 在去年都是獲利頗豐的公司。多方仍就虎頭蛇尾，尾盤全部翻黑，對於多頭市場的激勵性反而出現籌碼凌亂的現況，面對 4 天台股的長假效應，多方追價意願薄弱。

以技術面的角度分析上市大盤指數，多方意圖攻克 10500 高點。完全封閉去年 10/09 下跌的跳空缺口，但是只剩下拉抬台積電做為手段。投資人務必減少持股保留現金，冷靜面對國際股市的變動。

第一檔持股追蹤: 創意 (3443) 開高後無法補量上攻，盤中明顯有當沖客進場與套牢短線客出場，短線籌碼凌亂。法說會利多反而成為股價的阻礙，半年線的壓力勝過 5 日均線支撐。有利多逢高救出脫持股。

第二檔持股追蹤: 昇陽科 (8028) 開盤突破 50 元關卡價，但是盤中買盤不繼。技術面上出現量價背離，目前暫時先觀望，後是必須補量才有機會上攻，否則必須出脫持股。

第三檔持股追蹤: 旺宏 (2337) 開盤後無法再創新高，尾盤也無法補量表態，第二筆基本單 19.75 元已經於 23.2 元出清，獲利 17.5%。

第四檔持股追蹤: 南亞科 (2408) 先盤後漲，目前仍持股觀望，是高現金殖利率股，10% 以上的股息，理論目標價 70 元以上。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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