永裕去年純益與EPS同創高 EPS 3.32元

化妝品、家用品等包材容器商永裕 (1323-TW) 今 (26) 日公告去年第 4 季與全年財報，第 4 季稅後純益 7939 萬元，季增 4.62%，年增 13.85%，每股純益 0.87 元。受惠市場對美妝用品等包材容器需求熱絡，全年稅後純益達 3.02 億元，年增 20.1%，每股純益 3.32 元，純益與 EPS 同創新高。

永裕去年第 4 季合併營收 9.74 億元，季減 0.2%，年增 10.43%，毛利率 23.09%，季減 0.75 個百分點，年減 0.3 個百分點，營益率 12.46%，季減 0.1 個百分點，年減 0.24 個百分點；稅後純益 7939 萬元，季增 4.62%，年增 13.85%，每股純益 0.87 元。

永裕去年全年營收 37.59 億元，年增 15.97%，創新高，毛利率 23.8%，年增 0.16 個百分點，營益率 12.58%，年增 0.09 個百分點；稅後純益 3.02 億元，年增 20.1%，每股純益 3.32 元。

永裕去年受惠主要銷售市場包括中國、日本與美國，對美妝用品等包材容器需求熱絡，加上中國上海永裕在主要客戶強推網購行銷下，拉貨動能也優於往年，帶動營收與獲利雙雙改寫新高。

展望今年，除原有的化妝品與家用品等包材容器，永裕將搶進高端生技包材市場，除先前已打進滴眼劑容器市場外，也增設疫苗品容器產線，並順利進入量產，為今年營運增添新動能。