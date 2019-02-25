生技新兵樂斯科深化實驗用鼠培育營運看俏 3月下旬掛牌 

生技新兵樂斯科 (6662-TW) 今(25)日召開上櫃前業績發表會，樂斯科看好，在實驗用鼠飼養管理及育種計畫上亦已累積多年經驗，未來將透過實驗動物服務的垂直與橫向整合，降低使用者自行設置實驗與飼養環境的成本，增加實驗動物使用範圍，未來業績、獲利成長可期，預計最快 3 月下旬掛牌上櫃。

樂斯科主要營業項目為實驗用鼠之飼養及銷售，暨實驗用鼠飼養設備及檢測試劑之代理銷售業務，主要客戶群為國內外學校、研究機構、醫療院所、生技醫療公司等。

樂斯科針對實驗動物採取嚴格健康監測計畫，提供符合國際標準之實驗動物予學校、研究機構、醫療院所及生技醫療公司等，進行醫藥開發、藥效驗證、毒理驗證及安全性等研究。去年度營收年增 40.73%，去年第 3 季營收較前年同期成長 38.88%，獲利亦較大幅成長。

樂斯科是國內無特定病原等級實驗動物最大供應商，亦為全球最大實驗用鼠 CRL 公司技術授權的專業實驗動物生產公司，從事無特定病原等級實驗動物之生產，目前生產供應的國際級 SPF 實驗大、小鼠，為全亞洲第一家通過國際認證之民營實驗鼠培育中心，且為國內市占率最高之廠商。

在實驗動物相關儀器設備及試劑方面，樂斯科提供相關儀器設備、試劑及耗材等，滿足市場所需，公司資本額為 2.3 億元，董事長陳振忠。

樂斯科指出，在政府政策如「臺灣生技起飛鑽石行動方案」、「生技醫療國家型科技計畫」及將生技醫藥列入「五加二產業創新研發計畫」等推動下，將有助生技醫療產業發展，而實驗用鼠產業，為生物科技產業及新藥產業不可或缺的基礎產業，除獲得 CRL 獨家技術授權外，樂斯科在實驗用鼠飼養管理及育種計畫上亦已累積多年經驗，同時掌握動物生產商業技術，藉此維持動物穩定性。

樂斯科也獲國際實驗動物管理評鑑及認證協會 (AAALAC International) 認證，樂斯科指出，未來將透過實驗動物服務垂直與橫向整合，如精準醫學服務、動物模式開發、手術服務、建構實驗動物代養業務，搭配病理毒理分析服務導入，降低使用者自行設置實驗與飼養環境的成本，增加實驗動物使用範圍，未來業績與獲利成長動能可期。