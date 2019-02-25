廣達旗下雲達 攜日本樂天搶攻5G商機

代工廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 今(25)日宣布，與日本樂天行動網路公司合作，打造全球首個端到端完全虛擬化及雲端原生的行動網路，為即將來到的 5G 世代作好預備。

廣達指出，樂天行動網路公司是日本樂天集團全資子公司，將成為日本最新的行動通訊營運商。隨著日本樂天及其合作夥伴預計今年 10 月推出符合 5G 需求的完全虛擬化行動網路，該架構將為電信業帶來破壞式創新。

廣達強調，作為 5G 生態系統推動者之一，雲達繼續發揮在產業的關鍵角色，創建一個完全由雲端原生的網路、並將網路及服務自動化，與業界領先的合作夥伴們共同推動行動通訊公司計劃，部署和管理基礎架構的根本性改變。

雲達與日本樂天及其合作夥伴劃時代整合，是利用最佳的雲端運算技術，並創新的行動邊緣運算 (Mobile Edge Computing，MEC) 技術、產品和解決方案，來實現前所未有的創新網路基礎架構，以承載多個工作負載。

雲達總經理楊麒令指出，雲達看到從雲端服務供應商 (Cloud Service Provider，CSP) 到電信公司採用雲端運算技術的自然演進，與日本樂天合作，進一步驗證此趨勢，雲達憑藉在雲端運算的專業知識與經驗，加速網路轉型歷程，實現完全虛擬化的 4G LTE 網路， 並可擴展至 5G 時代。

隨著 5G 時代來臨，IT 基礎架構必須同時演進，提供動態運算能力和支持新型服務的擴展，並以合理的成本運行。雲達與日本樂天大幅降低系統複雜度，並將軟體和硬體解藕，確保靈活性與穩定性，兼具成本效益。

目前，樂天在東京進行端到端測試，已驗證系統穩定性與可擴展性，可確保今年 10 月上線，憑藉品牌知名度，及其超過 1 億的會員數，測試將持續擴展到全日本，為正式上線服務奠定強大的基礎。

樂天行動網路公司的技術長 Tareq Amin 表示，有雲達這樣的領導供應商，及與合作夥伴提供的整體解決方案，幫助公司加速 LTE 上市過程，並確保網路轉型，雙方共同創建的網路功能虛擬化基礎平台解決方案，將可搶攻中央資料中心及邊緣資料中心需求。