台股盤中—5G題材輪動 砷化鎵、PCB族群點火 挑戰10400點關卡

台股今 (25) 日由股王大立光領銜上攻，加上記憶體、砷化鎵、印刷電路板等族群帶動下，指數站穩 10300 關卡並向年線邁進，預估成交量也放大至 1350 億元左右，可望終止量連 3 日衰退的情形。

權值股方面，今日蘋概三王中，僅大立光上漲逾 3%，另外台積電、鴻海均在平盤附近來回震盪，另外坐擁 5G 題材的聯發科，今日發動攻勢，盤中大漲逾 6%，表現強勢。

族群股方面，記憶體族群近日買氣回溫，旺宏、華邦電今日續漲，盤中均有 3-4% 以上的漲幅，南亞科也維持紅盤之上。

盤面上 5G 題材也持續輪動，砷化鎵族群也再度成為資金追捧焦點，穩懋盤中大漲逾 7%，全新也有半根漲停，宏捷科、IET-KY 也是氣勢如虹。

還有像是印刷電路板族群，受惠 5G 來臨，市場看好需求可望大增，今日建榮衝上亮燈漲停，欣興盤中漲逾 4%，臻鼎、南電、聯茂、富喬也同步攻高。

其他個股方面，散熱的泰碩、工業電腦的樺漢、晶圓族群的昇陽半等，因為各擁題材，今日也攻上亮燈漲停。

法人表示，本周摩台期結算，加上 MSCI 調升台股權重月底將生效，在美中貿易協商樂觀下，指數有機會回補先前跳空缺口，並挑戰年線，不過仍續慎防短線過熱進入修正，中期走勢估呈現高檔震盪。