【華冠投顧】盤中解析：續往年線挑戰

劉彥良 分析師

美中貿易磋商發展樂觀，甚至下月底還會再次舉辦川習會，帶動台股再創新高繼續往年線挑戰。

主人翁之一的中國股市上演慶祝行情，今天出現高達 3% 的強漲，上綜指數準備挑戰 2900 點。自去年起受到貿易戰衝擊使得中國股市表現落居全球後半段，所以跌深反彈力道自然會最強，倒是韓國和香港在今天開高後都一度跌回平盤之下，代表中國以外的市場因為基期的關係不一定會同步跟進。

MWC 今天開展，台灣唯一 5G 晶片相關的聯發科 (2454) 大漲 6% 再創波段新高，此外股王大立光 (3008) 也在多鏡頭趨勢的想像空間下同樣改寫波段新高。

光通訊股今天也多有表現，統新 (6426) 盤中亮燈漲停，光聖 (6442) 也大漲創高。而光通訊元件中所需的 PA 材料如穩懋 (3105) 和全新 (2455) 今天也一樣大漲。

由於國際情勢發展樂觀，台股在權值股的表態下有機會去攻年線，唯目前距離年線僅剩 110 點左右的空間，所以接下來要留意外資動作是否有轉向，從上週五外資期貨淨多單一口氣大減 5720 口就已稍微流露出警訊。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。