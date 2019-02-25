越南進料挹注 中碳第一季煤焦油產品營收突破5成 增至55%

越南鋼廠兩支高爐點火，挹注中碳 (1723) 煤焦油全年進料增加 10.4 萬噸，來到 36.4 萬噸，進料增加、下游產品軟瀝青、精(廿奈)、雜酚油報價，較輕油系列苯來得穩健，帶動今年第一季煤焦油產品占營收比重突破 5 成，上升到 55%，而輕油系列產品則由去年第四季 27% 降到 25%。越南鋼鐵一號高爐於 2017 年 5 月 29 日點火，時隔一年，二號高爐則於 2018 年 5 月 18 日點火，兩支高爐點火，挹注中碳過去兩年煤焦油進料分別增加 5.2 萬噸、10.4 萬噸，總產能增至 36.4 萬噸，輕油進料亦分別增加 1.7 萬噸、3.4 萬噸，總產能增至 12.4 萬噸。



煤焦油進料增加，帶動產品產量成長，煤焦油系列產品占營收比重上升到 55%(雜酚油占 27%、軟瀝青占 19%、精 (廿奈) 占了 8%)，較去年 44%，成長 11 個百分點，；輕油系列占了 25%、焦碳、碳材料各為 5～6%，輕油 + 煤焦油 (越南) 約 11%。



中碳自結去年稅前淨利達 18.85 億元，年增率達 38%，每股稅前盈餘達 7.9 元水準，創下近四年新高，往年採取高配息策略，今年配息實力不容小覷。