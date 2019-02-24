〈觀察〉工具機產業看後市 多空氛圍交雜

工具機產業雜音頻傳，有業者看好，下半年庫存去化告一段落後，需求可望回溫，但也有業者保守看待，認為得待美中貿易戰結果較明朗後，訂單才可望出現升溫跡象，日本工具機大廠也對今年抱持審慎態度，認為需求不會在下半年復甦。目前市場對工具機產業後市展望，多空氛圍仍交雜。

工具機產業從去年下半年起，受到美中貿易戰影響，需求動能開始轉弱，上銀 (2049-TW)、程泰 (1583-TW) 1 月時曾指出，從產業景氣轉弱的時間點來看，此態勢預期將持續一年，今年下半年在市場庫存去化告一段落後，需求可望出現回溫，下半年營運將較上半年走揚，對產業景氣仍未太過悲觀看待。

國內業者也有認為，出貨情況將從第 2 季開始回溫，大廠訂單將較穩定，小廠則待觀察，但對今年景氣由原先的審慎保守，轉為保守偏樂觀。然而，也有業者維持保守看待，指出目前後市能見度仍不高，得待美中貿易戰結果較明朗後，訂單才可望出現升溫跡象。

不過，市場也有消息指出，線性滑軌通路端庫存水位仍高，產品銷售動能待觀察，而日本工具機大廠 DMG 森精機與 THK 先前公告今年財測時也指出，雖然新應用與自動化應用趨勢漸起，但 2 家公司對今年營運仍抱持審慎態度，認為工具機產業市況，可能不會在今年下半年復甦。