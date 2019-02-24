不到4成民眾設定理財目標 企業主、家庭主婦理財工具大不同

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行發表最新 2019 理財調查，調查結果發現不到 4 成民眾會定期設定理財目標，如果設定目標，民眾主要理財目標依序為投資增值、累積夢想金（如：買房、買車、出國等）以及退休規劃。在理財工具的選擇上，企業主最偏好選擇外幣理財、家庭主婦最青睞保險理財。

據調查，不到 4 成民眾會定期設定理財目標，逾 6 成民眾更在過去一年對理財規劃感到憂慮，主要擔心入不敷出、不知如何理財以及缺乏退休規劃，其中沒有設定理財目標的民眾特別憂慮。

根據調查結果，高達 75% 的民眾會將年終獎金用於累積夢想金、退休規劃、保險及子女教育金規劃等投資理財。

展望 2019 年，民眾主要理財目標依序為投資增值、累積夢想金（如：買房、買車、出國等）以及退休規劃；在理財工具的選擇上，除臺幣存款外，民眾偏好外幣存款、保險與股票等產品，深入分析後發現，企業主最偏好選擇外幣理財、家庭主婦最青睞保險理財，股票則是科技業最熱門選擇。

中信銀行建議大眾應及早建立理財投資觀念，再忙也要理財，愈早接觸理財投資，能承受的風險和時間就相對愈多，愈了解不同商品特性後，資產配置會有更多元的選擇，民眾應設定具體理財目標，並且有紀律落實執行，運用年終獎金或每月收入應先扣除理財目標所需金額，剩餘才用於生活花費，有效達成理財目標，逐步實現人生各階段的目標與夢想。

中信銀行推出「全方位家庭理財健診服務」，依據人生各階段需求，由專業理財顧問了解應準備、已準備與缺口狀態，同時檢視子女教育金、夢想金、退休準備、醫療防護、家庭責任與資產傳承等六大理財目標規劃，協助解決複雜的理財需求，並根據客戶不同人生階段的理財需求，提供客製化的解決方案。